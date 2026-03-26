Mısır Duyurdu! 'Türkiye ve Pakistan ile Birlikte Çalışıyoruz'
Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ülkesinin bölgedeki mevcut gerilimi azaltmak için Türkiye ve Pakistan gibi önemli bölgesel taraflarla işbirliği yaptığını dile getirdi.
Dışişleri Bakanı Abdulati, başkent Kahire'deki Dışişleri Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında konuştu.
Bakan Abdulati, Türkiye ve Pakistan ile işbirliği içinde yürütülen çabaların, bölgedeki taraflarla ve başta ABD olmak üzere uluslararası aktörlerle tam koordinasyon halinde sürdürüldüğünü söyledi.
EV SAHİPLİĞİNE HAZIRIZ MESAJI
Taraflar arasında mesajların iletildiğini aktaran Abdulati, talep edilmesi halinde görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını vurguladı.
Abdulati, şunları söyledi:
"Çalışmalıyız ve hiçbir çekişmeye aldırmamalıyız. Bazı eksiklikler olduğunu biliyoruz ancak bu, çabalarımızı sürdürmemize ve bölgedeki gerginliği azaltmak için samimi ve gayretli çalışmalarımızı sürdürmemize engel olmayacak."
Kaynak: AA
