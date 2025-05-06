Kuzey Afrika'dan yola çıktı! Meteoroloji uzmanından sıcaklık uyarısı: "İliklerimizde hissedeceğiz!"

Soğuk ve yağışlı havaların ardından sıcaklıklar yeniden artışa geçiyor. Meteoroloji uzmanından mayıs ayı değerlendirmesi geldi. Peki, mayıs ayında sıcaklar başlayacak mı? İşte uzman isimden hava durumu tahminleri...

GÜNEŞLİ GÜNLER GELİYOR

Mevsim normalleri altında yer alan sıcaklıkların sonucunda, Türkiye henüz bahar havasını yaşayamadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) hava durumu raporuna göre, sıcaklıklarda artış bekleniyor. Soğuk geçen günlerin ardından meteoroloji uzmanı mayıs ayı için hava durumu değerlendirmesinde bulundu. TGRT Haber'e konuk olan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, canlı yayında kritik açıklamalar yaptı. Peki, mayıs ayında havalar ısınacak mı, soğuyacak mı?

KUZEY AFRİKA'DAN SICAK HAVA VE TOZ TAŞINIMI

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, sıcak havanın 12 Mayıs tarihine kadar devam edeceğini duyurdu. Sıcaklığın etkisi belirtilen tarihe kadar artarak devam edeceğini belirten uzman isim, "Bu süreçte sıcak havayı iliklerimizde hissedeceğiz" dedi. Kuzey Afrika'dan yola çıkan sıcak hava dalgasının etkisiyle, toz taşınımının da artacağını vurguladı. Sıcaklık ve toz taşınımı gibi hava olaylarının yarından itibaren daha fazla hissedileceğinin altını çizdi.

Adil Tek, 2023 - 2024 senelerini işaret ederek, sıcaklık değerlendirmesini paylaştı. Sıcak hava dalgalarının yoğun bir şekilde Türkiye'ye uğradığı o yıllara göre, bu sene daha sıcak bir yaz beklemediğini paylaştı. Adil Tek, açıklamalarının devamında "Ama arada bir iki gün sıcak hava dalgası olabilir" sözlerini kullandı.

Kaynak: TGRT Haber