Türkiye ve Rusya'nın Dışişleri Bakan Yardımcıları İstanbul'da Görüşecek

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, Türkiye ile Rusya arasında yarın İstanbul’da Bakan Yardımcısı düzeyinde Orta Doğu istişareleri düzenlenecek.

Türkiye’yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, Rusya'yı Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov'un temsil edeceği görüşmelerde, Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgesel konular hakkında kapsamlı fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Rusya'nın, Türkiye’nin Orta Doğu’daki gelişmeler bağlamında istişarelerde bulunmaya önem atfettiği bir ülke olduğuna vurgu yapılıyor.

Kaynak: ANKA