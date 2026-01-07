Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı

30 bin kişiyle yapılan bir araştırma, haftada 2–4 saat yardımseverlik yapanların zihinsel yaşlanma hızının yüzde 15–20 oranında yavaşladığını ortaya koydu.

ABD’de Texas ve Massachusetts Üniversiteleri tarafından yürütülen kapsamlı bir araştırma, yardımsever davranışların zihinsel yaşlanmayı yavaşlattığını ortaya koydu. Yaklaşık 20 yıl boyunca 50 yaş üstü 30 binden fazla kişinin incelendiği çalışmada, haftada 2–4 saat gönüllü ya da destekleyici faaliyetlerde bulunan bireylerin zihinsel yaşlanma hızının yüzde 15–20 oranında daha düşük olduğu belirlendi.

KALICI ETKİ BIRAKIYOR

Araştırmacılar, yardımseverliğin yalnızca kısa süreli bir psikolojik iyilik hali yaratmadığını, düzenli olarak sürdürüldüğünde beyin sağlığı üzerinde kalıcı koruyucu etki sağladığını vurguladı. Bir dernekte gönüllü çalışmak ya da günlük hayatta başkalarına destek olmak arasında beyin üzerindeki etki açısından anlamlı bir fark bulunmadığı kaydedildi.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Uzmanlara göre yardımseverliğin beyni korumasının temel nedeni sosyal etkileşim ve zihinsel uyarım. Yalnızlığın bilişsel gerilemeyi hızlandırdığına dikkat çekilirken, başkalarına yardım etmenin bireyi sosyal hayatın içinde tutarak zihinsel canlılığı artırdığı ifade edildi. Araştırma, yardım etme alışkanlığının bırakılması halinde zihinsel gerilemenin yeniden hızlandığını da ortaya koyarken, bilim insanları özellikle ileri yaşlarda aktif ve topluma katkı sunan bir yaşam tarzının beyin sağlığı açısından kritik önemde olduğunu belirtti.

Kaynak: TRT Haber

