Motorine Büyük İndirim Geliyor! Tarih Verildi, Fiyatlar Düşecek

Petrol fiyatları, ABD-İsrail-İran savaşında ateşkes yapılması ihtimali ve diplomatik görüşmelere ilişkin gelişmelerin etkisiyle hafif gerileme gösterdi. Bu düşüşün, akaryakıt pompa fiyatlarına yansımaya başladığı belirtildi.

MOTORİNE 5,44 LİRA İNDİRİM

Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatına, yarından itibaren geçerli olmak üzere 5,44 lira indirim yapılması planlanıyor.

İndirim tutarının henüz kesinleşmediği, günün ilerleyen saatlerinde netlik kazanacağı ifade edildi.

FİYATLAR NE OLACAK?

Yapılacak indirimin ardından motorin fiyatları İstanbul’da 68,54 liraya, Ankara’da 69,68 liraya, İzmir’de ise 69,95 liraya gerileyecek. Doğu illerinde ise fiyatların 71,40 lira seviyelerinde olması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi