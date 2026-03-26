Motorine Büyük İndirim Geliyor! Tarih Verildi, Fiyatlar Düşecek

Akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor... Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından motorinin litre fiyatında 5,44 lira düşüş planlanıyor. Söz konusu indirim yarından itibaren geçerli olacak.

Son Güncelleme:
Motorine Büyük İndirim Geliyor! Tarih Verildi, Fiyatlar Düşecek
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Petrol fiyatları, ABD-İsrail-İran savaşında ateşkes yapılması ihtimali ve diplomatik görüşmelere ilişkin gelişmelerin etkisiyle hafif gerileme gösterdi. Bu düşüşün, akaryakıt pompa fiyatlarına yansımaya başladığı belirtildi.

MOTORİNE 5,44 LİRA İNDİRİM

Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatına, yarından itibaren geçerli olmak üzere 5,44 lira indirim yapılması planlanıyor.

İndirim tutarının henüz kesinleşmediği, günün ilerleyen saatlerinde netlik kazanacağı ifade edildi.

FİYATLAR NE OLACAK?

Yapılacak indirimin ardından motorin fiyatları İstanbul’da 68,54 liraya, Ankara’da 69,68 liraya, İzmir’de ise 69,95 liraya gerileyecek. Doğu illerinde ise fiyatların 71,40 lira seviyelerinde olması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Akaryakıt Motorin
Son Güncelleme:
Altın ve Gümüşte Yön Belirsizliği: Piyasalarda 'Sarkaç Etkisi' Hakim Altın ve Gümüşte Yön Belirsizliği: Piyasalarda 'Sarkaç Etkisi' Hakim
Dolar ve Euroda İlk Rakamlar Dolar ve Euroda İlk Rakamlar
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
ABD, İsrail ve İran Savaşında 27'inci Gün | İsrail Basınından Kritik İddia: İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Öldürüldü mü? İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Öldürüldü mü?
Türk Tankerine Drone Saldırısı: O Anlar Telsiz Konuşmalarına Yansıdı Türk Tankerine Drone Saldırısı
TikTok Fenomeni Kübra Karaaslan Osmangazi Köprüsü’nden Ölüme Atladı: Ünlü İsmin Acı Sonu TikTok Fenomeni Kübra Karaaslan Osmangazi Köprüsü’nden Ölüme Atladı: Ünlü İsmin Acı Sonu
İstanbul'daki Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Gelişme: Ünlü İsimler Adliyede İstanbul'daki Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Gelişme
Motorine Büyük İndirim Geliyor! Tarih Verildi, Fiyatlar Düşecek Motorine Büyük İndirim Geliyor