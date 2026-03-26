ABD, İsrail ve İran Savaşında 27'inci Gün | İran Müzakere İddialarını Reddetti! İsrail Basını Trump'ın Ateşkes İlan Edeceği Günü Açıkladı

ABD-İsrail-İran savaşı 27. gününe girerken bölgede ateşkes ve barış beklentisi ile tartışmaları da sürüyor. İsrail basını ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki cumartesi günü ateşkes ilan edebileceğini öne sürerken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin, İsrail çıkarları için bölge ülkelerini feda ettiğini söyleyerek, “Şu anki siyasetimiz ülkeyi savunmaya devam etmektir ve ABD ile müzakere yok" ifadelerini kullandı.

ABD, İsrail ve İran Savaşında 27'inci Gün | İran Müzakere İddialarını Reddetti! İsrail Basını Trump'ın Ateşkes İlan Edeceği Günü Açıkladı
28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in, nükleer müzakereler sürerken İran’a yönelik başlattığı saldırılarla başlayan savaş 27'inci gününe girdi.

İran yönetimi, ABD'nin 15 maddelik ateşkes planına yanıt verdi. İran yönetimi tarafından verilen yanıtta, tekliflerin "aşırı" bulunduğu belirtildi. İran, teklifin kabul edilmesi için 5 şart öne sürerken "Savaşı biz bitiririz" ifadesini kullandı.

İsrail basınında yer alan haberlerde Donald Trump'ın ABD ve İran arasında bir anlaşmaya varılamasa dahi önümüzdeki cumartesi günü ateşkes ilan edebileceği iddia edilirken, İran cephesi “Şu anki siyasetimiz ülkeyi savunmaya devam etmektir ve ABD ile müzakere yok" ifadelerini kullanıyor.

RUSYA'DAN ABD VE İSRAİL'E 'NÜKLEER ÇAĞRISI'

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İsrail'e, İran'ın nükleer altyapısına saldırıları durdurma çağrısında bulundu.

Bakanlıktan, ABD ile İsrail'in dün Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Savunma Bakanlığı​​​​​​​na İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırıları durdurma talimatı verdiğine dikkati çekilen açıklamada, buna rağmen Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nin yakınına tehlikeli saldırı düzenlendiği belirtildi.

Rus uzmanlar dahil santraldeki personelin hayatının tehlikede olduğu belirtilen açıklamada, bunun kesinlikle kabul edilemez olduğu vurgulandı.

İSRAİL ORDUSU LÜBNAN'I VURDU

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Kunin beldesine gerçekleştirdiği hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

ABD, İsrail ve İran Savaşında 27'inci Gün | İran Müzakere İddialarını Reddetti! İsrail Basını Trump'ın Ateşkes İlan Edeceği Günü Açıkladı İsrail Basını Trump'ın Ateşkes İlan Edeceği Günü Açıkladı
Mısır Duyurdu! 'Türkiye ve Pakistan ile Birlikte Çalışıyoruz' Mısır Duyurdu! 'Türkiye ve Pakistan ile Birlikte Çalışıyoruz'
