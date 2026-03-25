Ege’de Şiddetli Deprem

AFAD verilerine göre, Yunanistan açıklarında meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine yakın bölgelerde hissedildi. Depremin yerin 8.58 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Son Güncelleme:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Yunanistan'da Ayion Oros'ta, Gökçeada'ya 146.47 kilometre açıklarında 5.1 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Buna göre deprem, saat 22.08'de ve yerin 8.58 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Deprem Ege Denizi AFAD Yunanistan Çanakkale
Birleşmiş Milletler ABD-İsrail-İran Savaşına Müdahale mi Edecek? Antonio Guterres, 'Savaş Kontrolden Çıktı' Açıklaması Birleşmiş Milletler ABD-İsrail-İran Savaşına Müdahale mi Edecek?
İran'dan Komşu Ülkelere İşgal Resti: Bütün Altyapısını Hedef Alırız 'Bütün Altyapısını Hedef Alırız'
Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi İle Görüştü Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi İle Görüştü
Ünlülere 'Uyuşturucu' Operasyonunda Sıcak Gelişme: Test Sonuçlarının Çıkacağı Tarih Belli Oldu Ünlülere 'Uyuşturucu' Operasyonunda Sıcak Gelişme
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Resmen İlan Edecek: Türkiye 1 Nisan'ı Bekliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Resmen İlan Edecek: Türkiye 1 Nisan'ı Bekliyor
ABD, İsrail ve İran Savaşında 26'ıncı Gün | İran'dan ABD'nin Teklifine Rest: Savaşın Sonuna Trump Karar Veremez İran ABD'nin Teklifini Reddetti, 5 Maddelik Şart Koştu
Ünlü İsimlere 'Uyuşturucu' Operasyonu: Çok Sayıda İsim Hakkında Gözaltı Kararı Ünlü İsimlere 'Uyuşturucu' Operasyonu
Fikret Orman, Burak Elmas, Hakan Sabancı, Güzide Duran... Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alınan İsimler Adli Tıp'ta Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alınan İsimler Adli Tıp'ta
7 Yıllık Esarette DNA Sonucu Çıktı: Çöp Yığınlarının Arasında Bulunmuştu 7 Yıllık Esarette DNA Sonucu Çıktı: Çöp Yığınlarının Arasında Bulunmuştu