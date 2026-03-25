Ege’de Şiddetli Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Yunanistan'da Ayion Oros'ta, Gökçeada'ya 146.47 kilometre açıklarında 5.1 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Buna göre deprem, saat 22.08'de ve yerin 8.58 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kaynak: Haber Merkezi