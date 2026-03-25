Ege’de Şiddetli Deprem
AFAD verilerine göre, Yunanistan açıklarında meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine yakın bölgelerde hissedildi. Depremin yerin 8.58 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Yunanistan'da Ayion Oros'ta, Gökçeada'ya 146.47 kilometre açıklarında 5.1 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Buna göre deprem, saat 22.08'de ve yerin 8.58 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 25, 2026
Büyüklük:5.1 (Mw)
Yer:Ayion Oros (Yunanistan) - [146.47 km] Gökçeada (Çanakkale)
Tarih:2026-03-25
Saat:22:08:22 TSİ
Enlem:40.33333 N
Boylam:24.00861 E
Derinlik:8.58 km
Detay:https://t.co/WD7HXw8vjm
