Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Altın fiyatları haftanın son işlem gününde dalgalı seyrini koruyor. Fed’in faiz indirimi beklentileri, dolar endeksindeki hareketlilik ve ABD–İran gerilimi piyasada yön arayışını hızlandırdı. Ons altın 4.988 TL seviyelerinde işlem görürken, gram altın 7 bin liranın üzerindeki güçlü duruşunu sürdürüyor.
Altın piyasasında 20 Şubat 2026 Cuma günü hareketlilik dikkat çekiyor. Küresel ekonomiye yön veren gelişmeler ve jeopolitik başlıklar, fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Özellikle faiz politikalarına dair beklentiler ve döviz cephesindeki dalgalanmalar, yatırımcıların odağında yer alıyor.
KÜRESEL ETKİLER FİYATLARI ŞEKİLLENDİRİYOR
ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimine gidip gitmeyeceğine ilişkin beklentiler, altın fiyatlarında yön arayışına neden oluyor. Dolar endeksindeki değişimler de değerli metal üzerinde doğrudan etkili. Öte yandan ABD ile İran arasında artan jeopolitik tansiyon, güvenli liman talebini canlı tutarak fiyatlarda oynaklığı artırıyor.
Haftanın son işlem gününde ons altın 4.988 TL seviyelerinde işlem görürken, yurt içinde gram altın 7 bin lira eşiğinin üzerindeki seyrini koruyor.
Gram Altın Fiyatı
Alış: 7.041,4130 TL
Satış: 7.042,4850 TL
Ons Altın (Dolar) Fiyatı
Alış: 4.987,64 TL
Satış: 4.988,95 TL
Çeyrek Altın Fiyatı
Alış: 11.266,2600 TL
Satış: 11.514,4600 TL
Cumhuriyet Altını Fiyatı
Alış: 45.065,0400 TL
Satış: 45.917,0000 TL
Tam Altın Fiyatı
Alış: 47.450,00 TL
Satış: 47.988,00 TL
Yarım Altın Fiyatı
Alış: 22.455,78 TL
Satış: 23.021,74 TL
Ziynet Altını Fiyatı
Alış: 45.052,34 TL
Satış: 45.902,68 TL
Ata Altın Fiyatı
Alış: 48.148,32 TL
Satış: 49.386,32 TL
Bilezik Fiyatları
14 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 3.997,74 TL
Satış: 5.278,11 TL
22 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 6.640,58 TL
Satış: 6.963,39 TL
Gremse Altın Fiyatı
Alış: 118.253,00 TL
Satış: 119.870,00 TL
