Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor

Altın piyasasında 20 Şubat 2026 Cuma günü hareketlilik dikkat çekiyor. Küresel ekonomiye yön veren gelişmeler ve jeopolitik başlıklar, fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Özellikle faiz politikalarına dair beklentiler ve döviz cephesindeki dalgalanmalar, yatırımcıların odağında yer alıyor.

KÜRESEL ETKİLER FİYATLARI ŞEKİLLENDİRİYOR

ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimine gidip gitmeyeceğine ilişkin beklentiler, altın fiyatlarında yön arayışına neden oluyor. Dolar endeksindeki değişimler de değerli metal üzerinde doğrudan etkili. Öte yandan ABD ile İran arasında artan jeopolitik tansiyon, güvenli liman talebini canlı tutarak fiyatlarda oynaklığı artırıyor.

Haftanın son işlem gününde ons altın 4.988 TL seviyelerinde işlem görürken, yurt içinde gram altın 7 bin lira eşiğinin üzerindeki seyrini koruyor.

Gram Altın Fiyatı

Alış: 7.041,4130 TL

Satış: 7.042,4850 TL

Ons Altın (Dolar) Fiyatı

Alış: 4.987,64 TL

Satış: 4.988,95 TL

Çeyrek Altın Fiyatı

Alış: 11.266,2600 TL

Satış: 11.514,4600 TL

Cumhuriyet Altını Fiyatı

Alış: 45.065,0400 TL

Satış: 45.917,0000 TL

Tam Altın Fiyatı

Alış: 47.450,00 TL

Satış: 47.988,00 TL

Yarım Altın Fiyatı

Alış: 22.455,78 TL

Satış: 23.021,74 TL

Ziynet Altını Fiyatı

Alış: 45.052,34 TL

Satış: 45.902,68 TL

Ata Altın Fiyatı

Alış: 48.148,32 TL

Satış: 49.386,32 TL

Bilezik Fiyatları

14 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 3.997,74 TL

Satış: 5.278,11 TL

22 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 6.640,58 TL

Satış: 6.963,39 TL

Gremse Altın Fiyatı

Alış: 118.253,00 TL

Satış: 119.870,00 TL

Kaynak: Haber Merkezi