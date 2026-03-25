Adalet Bakanı Gürlek'ten Özgür Özel'e Suç Duyurusu: 1 Milyon Liralık Tazminat Talebi

Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik son dönemde dile getirilen iddialar yargıya taşındı. Gürlek'in avukatı tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusunda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "eleştiri sınırlarını aşan, sistematik ve planlı bir karalama kampanyası yürüttüğü" ifade edildi.

‘KİŞİLİK HAKLARINA AĞIR SALDIRI’

Avukat tarafından sunulan dilekçede, Özel'in kamuoyunda algı oluşturmak amacıyla belirli tarihlerde yaptığı açıklamalarla Gürlek'i hedef aldığı ve bu açıklamaların müvekkilin kişilik haklarına ağır saldırı niteliği taşıdığı vurgulandı.

‘İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ’

Suç duyurusunda, Özgür Özel'in konuşmalarında kullandığı ifadelerin açık şekilde hakaret suçu (TCK 125) kapsamında olduğu belirtildi. Avukat tarafından yapılan başvuruda, "AK Toros çetesi", "AK-İT" gibi ifadelerin doğrudan hakaret içerdiği; bu ifadelerin kamuoyuna açık platformlarda milyonlarca kişiye ulaşacak şekilde tekrar edildiği ve fiziksel özellikler üzerinden dile getirilen söylemlerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğinin altı çizildi.

‘İFTİRA SUÇU KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMELİ’

Dilekçede en dikkat çeken başlıklardan biri ise mal varlığı iddiaları oldu. Özgür Özel'in, Gürlek'in onlarca taşınmazı olduğu ve bunların yasa dışı yollarla elde edildiği yönündeki açıklamalarının "tamamen asılsız, gerçeğe aykırı ve hayal ürünü olduğu", resmi kayıtlarla uyuşmadığı ve bilinçli şekilde kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığı ifade edildi. Başvuruda, bu iddiaların iftira suçu (TCK 267) kapsamında değerlendirilmesi gerektiği özellikle vurgulandı.

‘BELGEDE SAHTECİLİK’ SUÇLAMASI

Suç duyurusunda en ağır suçlamalardan biri de sahte belge kullanımı oldu. Dilekçeye göre, Özgür Özel'in açıklamalarında kullandığı tapu görsellerinin gerçeği yansıtmadığı, müvekkile ait olmayan taşınmazların ona aitmiş gibi sunulduğu ve görsellerin kamuoyunda algı oluşturmak amacıyla üretildiği belirtildi. Bu kapsamda, eylemin özel belgede sahtecilik (TCK 207) suçunu oluşturduğu açıkça ifade edildi.

‘SİSTEMATİK BİR SALDIRI’

Başvuruda, söz konusu açıklamaların tek seferlik olmadığına dikkat çekildi. Özgür Özel'in 17 Mart, 19 Mart ve 24 Mart tarihlerinde farklı platformlarda aynı iddiaları tekrar ettiği, bu durumun da "süreklilik arz eden ve sistematik bir saldırı" niteliği taşıdığı ifade edildi.

FEZLEKE SÜRECİ

Buna göre savcılık tarafından soruşturma yürütülecek; ardından fezleke hazırlanacak ve dosya Adalet Bakanlığı üzerinden TBMM'ye gönderilecek. Dokunulmazlığın kaldırılması halinde ise şüpheli hakkında yargı sürecinin başlatılması bekleniyor.

‘KAMUOYU YANILTILDI’ VURGUSU

Dilekçenin genel çerçevesinde, Özgür Özel'in açıklamalarının yalnızca bir siyasi eleştiri olmadığı; "kamuoyunu yanıltmaya yönelik organize ve sistematik bir algı operasyonu" olduğu kaydedildi. Bakan Gürlek'in yaptığı açıklamalara rağmen iddiaların sürdürülmesinin ise "kastın yoğunluğunu açıkça ortaya koyduğu" ifade edildi. Bakan Akın Gürlek'in, bu dava dışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 1 milyon TL tutarında manevi tazminat davası daha açtığı öğrenildi.

Kaynak: Sabah