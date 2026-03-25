ABD, İsrail ve İran Savaşında 26'ıncı Gün | Savaşta Sona mı Geliniyor? Üst Üste Açıklamalar
ABD-İran-İsrail savaşında 26. güne girilirken ABD Başkanı Donald Trump cephesinden üst üste yapılan açıklamalarda İran'ın müzakere etmek istediğini ve nükleer silahlara sahip olma iddiasından vaz geçtiğine yönelik iddialar ortaya atıldı. Trump, savaşı kendilerinin kazandıklarını öne sürerken adını vermek istemeyen İranlı bir yetkili de kendilerinin de "sürdürülebilir" önerileri dinlemeye hazır olduğunu bildirdiğini iddia etti.
28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in, nükleer müzakereler sürerken İran’a yönelik başlattığı saldırılarla başlayan savaş 26'ıncı gününe girdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmaması halinde 48 saat içinde İran'ın enerji altyapısını vuracağı tehdidinden geri adım atarak 5 günlük süre vermesiyle birlikte 'ateşkes' ve 'barış' tartışmaları da gündeme daha sık gelmeye başladı.
Trump, dün son olarak İran'ın anlaşma yapmak istediğini, İran'ın nükleer silaha sahip olma iddiasından vaz geçtiğini ve savaşı kazandıklarını dile getirdi. Bununla birlikte ABD basınında Pentagon'un 3 bin kişilik askeri birliği İran savaşı kapsamında Orta Doğu'ya göndereceğine yönelik haberler yer alırken, İran cephesinden "Yıllardır bugünü bekliyoruz" tepkisi geldi.
Öte yandan İran, Ali Laricani'nin yerine Güvenlik Konseyi'nin başına Muhammed Bakr Zülkadir'i getirdi.
İşte bölgeden sıcak gelişmeler...
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Hava Kuvvetlerinin gün içinde İsfahan’da İran’a ait üretim altyapılarına yönelik geniş çaplı hava saldırıları düzenlediğini ifade etti.
