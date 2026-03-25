ABD, İsrail ve İran Savaşında 26'ıncı Gün | Savaşta Sona mı Geliniyor? Üst Üste Açıklamalar

ABD-İran-İsrail savaşında 26. güne girilirken ABD Başkanı Donald Trump cephesinden üst üste yapılan açıklamalarda İran'ın müzakere etmek istediğini ve nükleer silahlara sahip olma iddiasından vaz geçtiğine yönelik iddialar ortaya atıldı. Trump, savaşı kendilerinin kazandıklarını öne sürerken adını vermek istemeyen İranlı bir yetkili de kendilerinin de "sürdürülebilir" önerileri dinlemeye hazır olduğunu bildirdiğini iddia etti.

ABD, İsrail ve İran Savaşında 26'ıncı Gün | Savaşta Sona mı Geliniyor? Üst Üste Açıklamalar
28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in, nükleer müzakereler sürerken İran’a yönelik başlattığı saldırılarla başlayan savaş 26'ıncı gününe girdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmaması halinde 48 saat içinde İran'ın enerji altyapısını vuracağı tehdidinden geri adım atarak 5 günlük süre vermesiyle birlikte 'ateşkes' ve 'barış' tartışmaları da gündeme daha sık gelmeye başladı.

Trump, dün son olarak İran'ın anlaşma yapmak istediğini, İran'ın nükleer silaha sahip olma iddiasından vaz geçtiğini ve savaşı kazandıklarını dile getirdi. Bununla birlikte ABD basınında Pentagon'un 3 bin kişilik askeri birliği İran savaşı kapsamında Orta Doğu'ya göndereceğine yönelik haberler yer alırken, İran cephesinden "Yıllardır bugünü bekliyoruz" tepkisi geldi.

Öte yandan İran, Ali Laricani'nin yerine Güvenlik Konseyi'nin başına Muhammed Bakr Zülkadir'i getirdi.

İşte bölgeden sıcak gelişmeler...

İSRAİL PATLAYICI MADDE TESİSİNİ HEDEF ALDI

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Hava Kuvvetlerinin gün içinde İsfahan’da İran’a ait üretim altyapılarına yönelik geniş çaplı hava saldırıları düzenlediğini ifade etti.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA

Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Erol Köse'nin Ölmeden 3 Ay Önce Avukatına Yolladığı Ses Kayı Ortaya Çıktı: Ben Kötüyüm Her An Her Şey Olabilir Erol Köse'nin Ölmeden 3 Ay Önce Avukatına Yolladığı Ses Kayı Ortaya Çıktı
ABD Başkanı Donald Trump'tan Flaş Çıkış: Kesin Bir Şey Söyleyemem Ama Bu Savaşı Kazandık 'Bu Savaşı Kazandık'
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü İsimlere 'Uyuşturucu' Operasyonu: Çok Sayıda İsim Hakkında Gözaltı Kararı Ünlü İsimlere 'Uyuşturucu' Operasyonu
ABD, İsrail ve İran Savaşında 26'ıncı Gün | Savaşta Sona mı Geliniyor? Üst Üste Açıklamalar Savaşta Sona mı Geliniyor? Üst Üste Açıklamalar
Katar Emiri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür Telefonu Katar Emiri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür Telefonu
ÖSYM Duyurdu: 2026-MSÜ Sınav Sonuçları Açıklandı MSÜ Sınav Sonuçları Açıklandı
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetinde Tutuklanmıştı: İşte İzzet Yıldızhan'ın İfadesi Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetinde Tutuklanmıştı