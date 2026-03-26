Siyah Şapkalı Hacker Çetesi Çökertildi: 7 Şüpheli Gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, bilişim sistemleri dünyasında 'Siyah Şapkalı Hacker' olarak bilinen şüpheli G.C.G.'nin lideri olduğu suç örgütü iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, G.C.G.'nin de arasında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Siyah Şapkalı Hacker Çetesi Çökertildi: 7 Şüpheli Gözaltında
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bilişim suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapasmında 'siyah şapkalı hacker' olarak bilinen G.C.G.'nin liderliğindeki örgüte operasyon yapıldı. Şüphelilerin, yurt dışında bulunan bankalardaki 'uyuyan hesap' olarak tabir edilen banka hesaplarında bulunan paraları bilişim sistemlerini kullnarak kendi kontrolünde bulunan hesaplara aktardıkları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca sosyal medya platformlarının veri tabanlarına sızarak yaklaşık 19 milyon 800 bin kişiye ait kişisel verileri ele geçirdiği, 10 bin 768 kişiye ait sosyal medya ve e-posta hesap bilgilerinin depolandığı belirlendi. 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada bilişim sistemleri dünyasında 'siyah şapkalı hacker' (black hat hacker) olarak bilinen G.C.G.'nin liderliğinde hareket eden örgütün çeşitli suç faaliyetlerinde bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin, yurt dışında bulunan bankalardaki 'uyuyan hesap' olarak tabir edilen banka hesaplarında bulunan paraları bilişim sistemlerini kullnarak kendi kontrolünde bulunan hesaplara aktardıkları, yurt dışında bulunan kişilere ait ele geçirilen banka ve kart bilgileri kullanılarak kart kopyalama işlemi yaptıkları belirlendi. Ayrıca şüphelilerin, sosyal medya platformlarının veri tabanlarına sızarak yaklaşık 19 milyon 800 bin kişiye ait kişisel verileri ele geçirdiği, 10 bin 768 kişiye ait sosyal medya ve e-posta hesap bilgilerinin depolandığı tespit edildi. Çok sayıda internet sitesi ile bazı kamu kurumlarına ait veri tabanlarına da erişim sağladıkları, elde edilen verilerle sorgu panelleri oluşturdukları ve bu bilgileri ücret karşılığı sattıkları ortaya çıktı.

Örgütün bir sigorta şirketine ait veri tabanına girerek 5 bin 500 kaza poliçesini ele geçirdiği, yasa dışı yayın platformu kurmak amacıyla çevrim içi toplantılar yaptığı, çok sayıda kişiye ait kimlik fotoğraflarını depolayarak bunları mesajlaşma uygulamaları üzerinden sattığı tespit edildi. Şüphelilerin suç faaliyetlerinde kullanmak üzere casus yazılımlar bulundurdukları ve bu yöntemlere ilişkin eğitim videoları hazırladıkları da belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda kimlikleri tespit edilen 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Aralarında örgüt lideri olduğu öne sürülen G.C.G.’nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ABD, İsrail ve İran Savaşında 27'inci Gün | İran Müzakere İddialarını Reddetti! İsrail Basını Trump'ın Ateşkes İlan Edeceği Günü Açıkladı İsrail Basını Trump'ın Ateşkes İlan Edeceği Günü Açıkladı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Türk Tankerine Drone Saldırısı: O Anlar Telsiz Konuşmalarına Yansıdı Türk Tankerine Drone Saldırısı
ÇOK OKUNANLAR
ABD, İsrail ve İran Savaşında 27'inci Gün | İran Müzakere İddialarını Reddetti! İsrail Basını Trump'ın Ateşkes İlan Edeceği Günü Açıkladı İsrail Basını Trump'ın Ateşkes İlan Edeceği Günü Açıkladı
Türk Tankerine Drone Saldırısı: O Anlar Telsiz Konuşmalarına Yansıdı Türk Tankerine Drone Saldırısı
Mısır Duyurdu! 'Türkiye ve Pakistan ile Birlikte Çalışıyoruz' Mısır Duyurdu! 'Türkiye ve Pakistan ile Birlikte Çalışıyoruz'
Siyah Şapkalı Hacker Çetesi Çökertildi: 7 Şüpheli Gözaltında Siyah Şapkalı Hacker Çetesi Çökertildi
Dolar ve Euroda İlk Rakamlar Dolar ve Euroda İlk Rakamlar