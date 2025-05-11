Hindistan ve Pakistan Ateşkesindeki Hakan Fidan Detayı Ortaya Çıktı! 3 Ülke Arasında WhatsApp Diplomasisi

Hindistan ve Pakistan’ın bir ateşkeste anlaşmasının ardından, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ishaq Dar, Pakistanlı haber kanalı GeoTV’ye verdiği röportajda, "Genelkurmay Başkanı Asim Munir’in ateşkes görüşmelerine büyük katkısı oldu" dedi. Ancak Bakan Dar, ateşkesin arka planıyla ilgili başka detaylar da paylaştı. Dar, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Suudi Prens Muhammed bin Selman ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile son 24 saat içinde kapsamlı görüşmeler yapıldığını vurguladı.

WHATSAPP ÜZERİNDEN YOĞUN DİPLOMASİ

Dar, bu görüşmelerin özellikle WhatsApp üzerinden yürütülen diplomatik çabalarla daha verimli hale geldiğini belirtti. Ateşkes konusunda ortak bir mutabakata varıldığını ifade eden Dar, bazı ülkelerin de işin içinde olduğunu söyledi.

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ishaq Dar,

Dar, görüşmelerin ilerlemesinde Genelkurmay Başkanı Asim Munir ile Başbakan Şahbaz Şerif’in büyük rol oynadığını da vurguladı. Pakistan ile Hindistan arasındaki ateşkesin "tam kapsamlı" olduğunu, kısmi bir ateşkes olmadığının altını çizen Dar, "her yerde, tüm alanlarda" geçerli olacağını belirtti.

4 ÜLKE ETKİN ROL OYNADI

Hindistan Dışişleri Sekreteri Vikram Misri, iki komşu ülke arasında ateşkesin Hindistan saatiyle 17.00’de başladığını ve genelkurmay operasyon direktörlerinin 12 Mayıs saat 12.00’de (Pakistan saatiyle 11.30) tekrar görüşeceğini açıkladı. Misri, Nisan ayından bu yana üç düzineye yakın diplomatik temas sağlandığını ifade ederken, son 24 saatte özellikle İngiltere, Suudi Arabistan, Türkiye ve ABD gibi ülkelerin etkin rol oynadığını vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi