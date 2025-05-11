Çiftçilerin Borçları 1 Trilyona Dayandı

CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) KİT Komisyonu toplantısında Türkiye'deki tarım sektöründe yaşanan eksiklikleri masaya yatırdı. Gürer, çiftçilerin bankalara borçlarının 1 trilyona dayandığını söyledi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Çiftçilerin Borçları 1 Trilyona Dayandı

CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) KİT Komisyonu toplantısında bir konuşma yaptı. Gürer, buradaki konuşmasında tarım sektöründeki zorluklara ve iktidarın politikalarına sert eleştiriler getirdi. Gürer konuşmasında çiftçilerin artan borç yükü, destekleme ödemeleri, TİGEM faaliyetleri ve tarımda dışa bağımlılığa yönelik eksiklikleri masaya yatırdı.

Gürer, konuşmasında çiftçilerin karşı karşıya kaldıkları zorluklara dikkat çekerken, verileri paylaşarak çiftçilerin borçlarının dramatik bir şekilde arttığını belirtti. 2005 yılında çiftçilerin bankalara olan kredi borçlarının 5 milyar lira olduğunu, ancak bugün bu borcun 1 trilyona dayandığını işaret etti.

TİGEM’in verimli arazilerinin büyük bir kısmının kiraya verildiğini, bazı çiftliklerin ise bakım yetersizliği nedeniyle verimsiz hale geldiğini ifade eden Gürer, “Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü çok önemli; keşke kamuda bu tür kuruluşlar artsa. Ne yazık ki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün de verimli arazileri, iyi arazileri kiraya verildi. Oralardan ne kadar kira sağlıyorlar, Türkiye'deki kira oranına göre artış var mı, onu bilmiyorum. Ancak bildiğim kadarıyla 17 çiftlik elden çıkarıldı. Daha sonra bu işin sürdürülebilirliği yönünde çalışmalar başladı. Şimdi bir ticari işletme olarak bakılıyor” dedi.

Gürer, konuya ilişkin sözlerinin devamında ise şunları belirtti:

“Özellikle buğdayda, tohumda çiftçiye destek olacağı yerde piyasa oluşturan bir kuruluş durumunda; tohum fiyatını yüksek tutuyor ve çiftçi sattığının üstünde bir fiyatla tohum almak zorunda kalıyor. Keza, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde hayvancılıkta da buzağı ölümlerinin dünya ortalamasının üstünde olduğu Sayıştay raporlarına yansıyor. 140 milyon aşı Türkiye'de kullanılmış, bunun da önemli bölümü ithal aşı. Ama Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde bile hayvan hastalıklarının varlığı sürüyor; buzağı ölümleri dünya ortalamasının üstünde. Sayıştay raporlarından gördüğümüz rakamlar üzerinden konuşuyoruz. Nasıl oluyor da bu kadar aşı kullanılan bir ülkede hayvancılıkta 5 bin hayvan ölüyor? Bakan Bey'e bir soru önergesi verdim, yanıtı yeni geldi: Geçen yıl da 5 bine yakın hayvan hastalıktan telef olmuş. Hem aşılama var hem hayvan ölümü önlenemiyor hem de TİGEM’de bu iş sürüyor. Bu enteresan.”

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