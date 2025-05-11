Kurban Bayramı Öncesinde Besiciler Maliyetlerin Yüksek Oluşuna İsyan Etti

CHP Manisa milletvekili Bekir Başevirgen, besicilerin sorunlarını dinledi. Besiciler maliyetlerin yüksek oluşuna isyan etti.

Onur Özovalı Onur Özovalı
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Kurban Bayramı Öncesinde Besiciler Maliyetlerin Yüksek Oluşuna İsyan Etti

Kurban Bayramı’na çok kısa bir süre kala, CHP Manisa milletvekili Bekir Başevirgen besicilerle bir araya geldi. Besiciler Başevirgene, girdi maliyetlerinden şikayet ederek “Bakanın bakma gücü yok, kurban kesecek olanın kesecek gücü yok. Burası 13 yıldır var. Böyle kötü bir dönem hiç olmadı. 3 yılda bir sefer kazanırsak gönlümüz teselli oluyor. Biz sadece kırsalın hayvancılıkta desteklenmesini istiyoruz. Kırsalda hayvancılık desteklenmezse, hayvancılık bitmiştir” ifadelerini kullandı.

Bir besici geçen yıla göre karlarının olmadığını kaydederek, ““Çok ciddi yatırımlarımız var ama karşılığını alamıyoruz. Destek olmayınca da bu işler olmuyor. Yem maliyeti çok yüksek. Biz sanayinin elemanıyız, sanayiye çalışıyoruz. 20 yıldır bu işin içindeyiz besicilik yapıyoruz. Yüzümüzün güldüğü anlarda oldu, gülmediği anlarda oldu ama işimiz bu bırakamıyoruz. Olmazsa olmazımız ama artık maliyetlerden dolayı bizim için çok zor. Kimse 650-700 liraya yemin çuvalını alıp hayvan bakmakla para kazandım diyemez. Parasını veriyoruz, yemini döküyoruz, samanını getiriyoruz, hesabını bilerek yapıyoruz. Ama yıldır diyoruz temizliyoruz satıyoruz, kesiyoruz, kestiriyoruz tekrar ikinci bir ümide sarılıyoruz, tekrar alıyoruz, gönlümüzü avutuyoruz” diye konuştu.

Hem besiciler hem vatandaşlar ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor durumda kalırken, besici, “Bakanın bakma gücü yok, kurban kesecek olanın kesecek gücü yok. Burası 13 yıldır var. Böyle kötü bir dönem hiç olmadı. 3 yılda bir sefer kazanırsak gönlümüz teselli oluyor. Biz sadece kırsalın hayvancılıkta desteklenmesini istiyoruz. Kırsalda hayvancılık desteklenmezse, hayvancılık bitmiştir. Eti seven, tüketen insanlarız ama çevre köylerde dahil içinden bir kişi gidip kasaptan et alamıyordur. Kırsalda biz hayvanların yemine dayanamıyorsak, et almaya nasıl gücümüz olsun? Ona da yok. Annemizin maaşı var, oradan buradan destekle bir şekilde işi götüreceğiz diye uğraşıyoruz. Birbirimize destek olmazsak hiç olmaz. Bıçak parası aynı olsun vatandaşta alabilsin ama yem fiyatı düşsün. Biz ete 20 lira zam geldi diye seviniyoruz akşam, sabah kalkıyoruz yemin çuvalına 50 lira zam gelmiş. Sevincimiz bir gece ya sürüyor ya sürmüyor” dedi.

MALİYET YÜKSEKLİĞİ BESİCİLERİ İSYAN ETTİRDİ

Yem fiyatlarından yakınan bir başka besici ise, “Hayvanlara 8 ay dışarıda merada bakıyorum, 4 ay dama giriyorum o 4 aya dayanamıyorum. Maliyetin yüksek oluşu o dört ayı bile sıkıntılı hale getiriyor” ifadelerini kullandı.

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