Meclis'te Zirai Don Araştırma Komisyonu Kuruldu

Yılın başlarında özellikle Çukurova’da etkili olan ve 65 ilde de etkili olan zirai don felaketinin ardından, tarımsal üretim büyük zarar gördü. Bu felaketin ardından Meclis’te Zirai Don Araştırma Komisyonu kurulurken, CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer de kurulda yer aldı.

TBMM’de tüm siyasi partilerin katılımıyla oluşturulan Don ile ilgili Meclis Araştırma Komisyonu’nda CHP’den Bilal Binici (Adana), Gülcan Kış (Mersin), Bekir Başevirgen (Manisa), İlhami Özcan Aygün de yer alacak. Komisyon ilk toplantısını 14 Mayıs Çarşamba günü yapacak. 22 kişiden oluşan kurul, üç ay süresince don etkilerini araştıracak.

Zirai dona ilişkin oluşturulan komisyonla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Gürer, “Tüm partilerin katılımıyla sorunu kapsamlı bir şekilde irdeleyeceğiz. Can kaybı olmayan şiddetli bir deprem gibi bir felaket yaşandı. Bahçe bitkilerinde çok büyük zarar var. Çok kesimi doğrudan etkileyen bir felaket. İklim değişikliği ile bu sorunlar sıkça yaşanacağı için önlemleri de konuşmak gerekli. Bahçe bitkileri, özellikle sert çekirdekli meyvelerle elma, üzüm, fındık gibi ürünlerde ciddi zarar var. İhracatımızdan esnafa kadar her kesimi çiftçi kadar etkiledi ve etkileyecek. Tüketiciye de ciddi yansıması olacak.

Görülen kadar görülmeyen zarar da oluştu. Örneğin erken ekim yapılan lahana tarlasını incelediğimde, 60 bin fidenin dondan tamamen zarar gördüğünü ve erken ekim şeker pancarı ile arpanın da büyük ölçüde zarar gördüğünü tespit ettik. Bahçe ürünleri gibi tarla bitkilerinde de zarar var. Hasar tespiti, bahçede olduğu gibi tarlada da yapılarak tüm zararlar karşılanmalıdır. Çiftçilerimiz büyük bir çaresizlik içinde. Don olayından sonra fidelerin sökülüp yeniden ekime geçilmesi, çiftçiye iki kat masraf yüklemekte. Gübre ve işçilik başta olmak üzere tüm maliyetler katlanırken, dondan sonra ekim yapanlar daha avantajlı durumda olacaklar” diye konuştu.

TARSİM ile ilgili de çok şikayet olduğunu belirten Gürer, TARSİM ile ilgili çok şikayet var. Çiftçinin zararı sadeleştirilip derhal karşılanmalı. Şartlar ağır, destek yetersiz. Bu yüzden sigorta yaptıranların oranı oldukça düşük. TARSİM sigorta primlerinin yüksek olması, üreticilerimizi sigortadan uzaklaştırıyor. Ziyaret ettiğim tarlalardan birinde, 250 dönümlük arazinin yalnızca 30 dönümünün sigortalı olduğunu öğrendim. 600 dekar elma bahçesi dahi sigortalanmamış. Felaket ile güç durumdalar. Sigortası olmayan üreticilerimiz, zararın tamamını kendi omuzlarında taşımak zorunda kalmamalıdır. Cumhurbaşkanı kararı ile bu süreç, tüm mağdurların sorunlarını çözecek boyuta ulaşmalıdır” dedi.

Zirai dondan en çok etkilenen ürünlerden birinin de elma olduğunu aktaran Gürer, “Bu durum ihracatı da ciddi şekilde etkileyecek. Türkiye genelinde üretilen 4 milyon 602 bin ton elmanın 1,5 milyon tonu ihraç ediliyordu. Ancak bu yıl Hindistan gibi önemli pazarlarda bile üretim düşüklüğü nedeniyle pazarı kaybetme riski var. Don, dış satımı da olumsuz etkileyecek” ifadelerini kullandı.

Borçsuz üreticinin kalmadığının altını çizen Gürer, “Bu durum, tarımsal üretimimizi sürdürülemez hale getiriyor. Ben de çiftçilerimizin sorunlarını Meclis’te gündeme taşımaya, onların sesi olmaya ve çözüm yolları için mücadele etmeye devam edeceğim. TBMM’de kurulan Zirai Don Araştırma Komisyonu’nda da çiftçilerimizin zirai don sonrası yaşadıkları sorunların aşılması için gerekli çalışmalarda bulunacağım” diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Haber Merkezi