Ünlülerden Duygusal Anneler Günü Paylaşımları…

Kenan Doğulu, Pınar Altuğ, Gülben Ergen, Kaan Yıldırım, Demet Şener, Çağla Şikel gibi birçok tanınmış isim, Anneler Günü'nü sosyal medya aracılığıyla gönderdikleri mesajlarla kutladı. İşte ünlü isimlerin Anneler Günü’ne özel paylaşımları...

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
Ünlülerden Duygusal Anneler Günü Paylaşımları…

Pek çok ünlü isim, Anneler Günü'nde duygularını sosyal medya hesaplarından yaptığı özel paylaşımlarla dile getirdi. İşte onların kalpten gelen mesajları...

KAAN YILDIRIM

Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, ilk kez annelik duygusunu tadan oyuncu eşi Pınar Deniz’e “Benim canlarım. Anneler gününüz kutlu olsun” notuyla seslendi. Yıldırım, aynı paylaşımda annesinin de fotoğrafına yer verdi.

Ünlülerden Duygusal Anneler Günü Paylaşımları… - Resim : 1

KENAN DOĞULU

Ünlü müzisyen Kenan Doğulu ise annesi Serpil Doğulu ile birlikte çekilen bir kareyi paylaşarak duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Varlığıyla hayatımıza renk, gülüşüyle dünyamıza neşe katan canım annem. Sevgisiyle güç veren, sonsuz inancıyla yanımda olan ilk kahramanım... Seninle her şey daha anlamlı."

Ünlülerden Duygusal Anneler Günü Paylaşımları… - Resim : 2

TUĞÇE TAYFUR

Geçtiğimiz aylar hayatını kaybeden Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur da annesi Necla Nazır’a olan sevgisini şu anlamlı mesajla dile getirdi: "Canım annem şu yaşadığım süreçte ya senin kızın olmasaydım da başkasının kızı olsaydım diye düşündükçe kafayı yiyecek gibi oluyorum. Ben çok ama çok şanslı bir kadınım. İyi ki sen güzel annem. Necom, yüreğine aşık olduğum.”

Ünlülerden Duygusal Anneler Günü Paylaşımları… - Resim : 3

TÜRKÜ AKBAYRAM

Türkü Akbayram, yitirdikleri sevdiklerini anarak duygusal bir mesaj paylaştı: "Bugün ellerimizi, evimizi çiçeklerle donatan kalbimiz artık yok... İki anne kaldık seninle baş başa... En değerliğimiz, biriciğimizin filizlenip büyümesine şahit olarak... İyi ki yanımızdasın annem.”

Ünlülerden Duygusal Anneler Günü Paylaşımları… - Resim : 4

AFRA SARAÇOĞLU

Afra Saraçoğlu ise Anneler Günü'nü kısa ve sade bir İngilizce mesajla kutladı:
"Happy mother's day."

Ünlülerden Duygusal Anneler Günü Paylaşımları… - Resim : 5

PINAR ALTUĞ

Oyuncu Pınar Altuğ, kızı Su’nun "Güzel annem" notuyla yaptığı paylaşımı kendi hesabından yeniden yayınlayarak paylaşım yaptı.

Ünlülerden Duygusal Anneler Günü Paylaşımları… - Resim : 6

GÜLBEN ERGEN

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen ise annesiyle birlikte spor yaptığı anlara ait görüntüleri "Günümüz kutlu olsun." mesajıyla takipçileriyle paylaştı.

Ünlülerden Duygusal Anneler Günü Paylaşımları… - Resim : 7

ÇAĞLA ŞIKEL

Çağla Şıkel, bu özel gün için Hello dergisine verdiği röportaj ve fotoğraf çekimiyle Anneler Günü’nü kutladı. Oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte poz veren Şikel paylaşımına şu satırları ekledi: “En güzel en değerli hediyelerim… Unutulmaz bir anı… Kendimi unuttuğum sadece yavrularımın annesi olduğum bir çekim, duygularım tarifsiz… Sizin gibi güzel yürekli yavruların annesi olduğum için çok şanslıyım… Bir çekimden çok daha fazlasıymış, iyi ki evet demişiz.”

Ünlülerden Duygusal Anneler Günü Paylaşımları… - Resim : 8

İLKER İNANOĞLU

21 Mart’ta hayatını kaybeden usta oyuncu Filiz Akın’ın oğlu İlker İnanoğlu da annesine duyduğu özlemi bir fotoğrafla dile getirerek şu notu paylaştı: "Anneler Günün Kutlu Olsun Canım Annem."

Ünlülerden Duygusal Anneler Günü Paylaşımları… - Resim : 9

DEMET ŞENER

Demet Şener, hem kendi annesiyle hem de çocuklarıyla verdiği bir fotoğrafı paylaşarak duygularını şöyle ifade etti: "Ben bu hayatta en çok anne olmayı sevdim. Başta canım annem olmak üzere tüm annelerin anneler gününü kutluyorum. Ayrıca her sene söylediğim gibi yüreğinde annelik duygusu bulundurup her hangi bir canlıya annelik yapan tüm koca yürekleri kadınların da anneler günü kutlu olsun. Beni anne yapan bana harika evlatlık yapıp bir gün bile beni üzmeyen canlarım İrem ve Ömer size de teşekkür ederim tüm kalbimle. Sizleri tarifsiz seviyorum."

Ünlülerden Duygusal Anneler Günü Paylaşımları… - Resim : 10

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