Siyasilerden Peş Peşe Anneler Günü Mesajları

Anneler Günü bu yıl 11 Mayıs’ta kutlanırken, birçok siyasi de kutlama mesajlarını sosyal medyadan paylaştı.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medyadan yayımladığı Anneler Günü mesajında annelerin toplumun vicdanı olduğunu, onların şefkati, duası ve fedakarlıklarının hayata anlam kattığına dikkat çekti. Kurtulmuş mesajında şunları kaydetti:

"Vatan uğruna evladını toprağa veren şehit annelerini, Filistin'de ve dünyanın dört bir yanındaki kriz bölgelerinde acı çeken mazlum anneleri, sözünü cesaretle söyleyen, hayatın yükünü omuzlayan, gelecek nesillere huzur dolu yarınlar bırakmak için çabalayan tüm anneleri saygıyla selamlıyor, Anneler Günü'nü yürekten kutluyorum. Kadınların hayatın her alanında güçlendiği, adaletin ve eşitliğin kökleştiği bir Türkiye için anneliği sıradan bir unvan değil, derin sorumluluk ve büyük emek olarak gören anlayışla hareket ediyoruz. Anneler Günü vesilesiyle tüm annelere en içten şükran ve hürmetlerimi sunuyorum. Ebedi aleme uğurladığımız kıymetli annelerimizi de rahmetle yad ediyorum. Anneler Günü kutlu olsun."

‘HAKLARINIZ ÖDENMEZ’

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da “Bir ömrün yükünü sessizce taşıyan, bir gülümsemesiyle acıları unutturan, dua ederken önce evlatlarını düşünen yüce gönüllü annelerimiz. Sizlerin yüreği, milletimizin mayasıdır” ifadelerini kullandığı mesajında “Bir ömrün yükünü sessizce taşıyan, bir gülümsemesiyle acıları unutturan, dua ederken önce evlatlarını düşünen yüce gönüllü annelerimiz. Sizlerin yüreği, milletimizin mayasıdır.

Biliriz ki, ne zaman dara düşsek, bir yol gösterenimiz; karanlıkları aydınlığa dönüştürenimiz var.

Şefkatinizle, sevginizle, merhametinizle…

Haklarınız ödenmez.

Tüm annelerin ve anne adaylarının Anneler Günü’nü gönülden kutluyorum” diye yazdı.

‘ŞÜKRAN VE HÜRMETLE’

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise şunları kaydetti:

Şehit ve gazi annelerimizin ellerinden minnetle öpüyor; çocukları için engelleri aşan engelli annelerimize sımsıkı sarılıyor, önce kalbini sonra yuvasını evladına açan koruyucu annelerimizin ve tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum. Hayatın her anında sevgisiyle bizleri sarmalayan annelerimize şükran ve hürmetle…

EKREM İMAMOĞLU’NDAN VİDEOLU MESAJ

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabından da videolu bir paylaşım yapıldı. İmamoğlu’nun annesiyle birlikte olduğu anların görüntülerine yer verilen videoya “Özledim anne” notu düşüldü.

🔴 Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Anneler Günü paylaşımı



🗣"Özledim anne" pic.twitter.com/jdaaZKK1gN — Gerçek Gündem (@gercekgundem) May 11, 2025

CHP Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal ise mesajında şunları yazdı:

“Anne, yalnızca evlat doğuran değil; umut doğuran, vicdan büyüten, hayatın yükünü omuzlayan insandır. Bugün Anneler Günü… Evladını kaybeden, bir mezar taşına bile hasret kalan Cumartesi Anneleri’nin acısını da, çatışmaların ortasında evladına kavuşmak için yıllardır bekleyen Diyarbakır Anneleri’nin yürek yangınını da yüreğimizde hissediyoruz. Gezi’de, Soma’da, Roboski’de, cezaevi önlerinde, adliye kapılarında, barış için, adalet için bekleyen tüm anneler kutsaldır. Bir toplumun huzuru, bir annenin gözyaşını dindirmekten geçer. Annelerin ağlamadığı, çocukların ölmediği, adaletin ve barışın hüküm sürdüğü bir Türkiye dileğiyle: Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun!”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da sosyal medya hesabından Anneler Günü mesajı yayımladı. Erbakan, “Cennet annelerin ayakları altındadır.” Bugün, anneliği sadece bir gün değil, bir ömür boyunca baş tacı yapan inancımızın hassasiyetiyle; sabır, şefkat ve fedakârlığın timsali tüm annelerimizin Anneler Günü’nü hayırla ve dua ile yâd ediyoruz. Başta şehit anneleri olmak üzere, hayatta olan tüm annelerimize sağlık ve afiyet; ahirete irtihal etmiş annelerimize ise rahmet diliyoruz” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi