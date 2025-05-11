Ünlü Oyuncu Aslı Enver’den Yeni Yaş Pozu! Tek Dileğini Açıklayarak 41’e 'Merhaba' Dedi

Ünlü oyuncu Aslı Enver, 41. yaşını ailesiyle kendi evinde kutladı. Gösterişsiz bir kutlama ile yeni yaşına ‘Merhaba’ diyen ünlü oyuncu ‘Bu sene kendim için bir dileğim yok. Hepimiz için var’ diyerek dileğini açıkladı.

Esma Karayel Esma Karayel
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Ünlü Oyuncu Aslı Enver’den Yeni Yaş Pozu! Tek Dileğini Açıklayarak 41’e 'Merhaba' Dedi

Suskunlar, Kavak Yelleri, İstanbullu Gelin, Tamam mıyız?, Kayıp, Kardeşim Benim, Öteki Taraf gibi dizi ve film projelerinde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Aslı Enver, 41 yaşına girdi.

Ünlü Oyuncu Aslı Enver’den Yeni Yaş Pozu! Tek Dileğini Açıklayarak 41’e 'Merhaba' Dedi - Resim : 1

Güzel oyuncu yeni yaşını büyük organizasyonlardan, kutlamalardan uzak evinde eşi ve çocuğu ile sade bir şekilde kutladı. Evinde çekilen fotoğrafları ile yeni yaşına ‘Merhaba’ diyen Aslı Enver’in hala 20’li yaşlarındaki enerjisini yansıtması büyük takdir topladı.

Ünlü Oyuncu Aslı Enver’den Yeni Yaş Pozu! Tek Dileğini Açıklayarak 41’e 'Merhaba' Dedi - Resim : 2

'KENDİM İÇİN BİR DİLEĞİM YOK'

Sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşan Aslı Enver, paylaşımlarına şu notu düştü: Bugün benim doğum günüm… Bu sene kendim için bir dileğim yok. Hepimiz için var: Birbirimizi daha çok duyalım, daha çok anlayalım, daha az korkalım. Daha adil, daha vicdanlı, daha huzurlu olalım. Kadınların güvende, çocukların neşeyle, hayvanların sevgiyle yaşadığı günler dileğiyle.

Ünlü Oyuncu Aslı Enver’den Yeni Yaş Pozu! Tek Dileğini Açıklayarak 41’e 'Merhaba' Dedi - Resim : 3

Aslı Enver, 12 Kasım 2022'de Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturmuş, 4 Temmuz'da da kızı Elay’ı kucağına almıştı.

'ÇOK MUTLU BİR DÖNEMDEYİM'

Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Enver, kızına ilişkin şunları söylemişti: Artık karakteri iyice belirginleşti. Çok komik bir tip. Eğlendiriyor bizi çok... Bence benim çocukluğuma benziyor belki de şimdiki haline benziyor. O yüzden kimin kucağındaysa biraz ona benziyor. Anne olmak çok deli bir sorumluluk ama çok keyifli. Çok mutlu bir dönemdeyim.

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