Aslı Enver Setlere Dönüyor! Partneri Kim Olacak? Sürpriz Bir İsme Teklif Verildi

Doğum yaptıktan sonra ekranlardan uzak kalan güzel oyuncu Aslı Enver setlere dönüyor. Netflix için çekilecek Kuşatma dizisinde Enver’in partneri için Engin Akyürek’e teklif verildi.

Aslı Enver Setlere Dönüyor! Partneri Kim Olacak? Sürpriz Bir İsme Teklif Verildi - Resim: 1

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Aslı Enver “Kuşatma” dizisiyle setlere dönmeye hazırlandığı dizide partneri için Engin Akyürek’e teklif verildi. Engin Akyürek’in teklife vereceği yanıt merak konusu oldu. Öte yandan eğer Akyürek, Meriç Acemi’nin yazdığı projede yer alırsa geçmişte gerçekleşmeyen bir partnerlik günümüze taşınacak. Aslı Enver iki yıl önce oyunculuğa annelik molası verince Engin Akyürek’le Adım Farah’ta başrolü paylaşamamıştı.

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