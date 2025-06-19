Aşk mı, Tuzak mı? İnan Kıraç Evliliğinde Skandal Suçlamalar! 7 Suçtan Suç Duyurusu
88 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç ile geçtiğimiz aralık ayında evlendiği Emine Alangoya Kıraç arasında ipler koptu. Kıraç'ın vasileri, Alangoya hakkında "örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "yağma" dahil 7 ayrı suçtan savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şirket yönetimi, yüksek maaşlar ve milyonlarca liralık para transferi iddiaları magazin ve iş dünyasını sarstı...
Kaynak: Hürriyet
İş dünyasının önemli isimlerinden 88 yaşındaki İnan Kıraç ile 75 yaşındaki Emine Alangoya'nın 20 Aralık 2024'te gerçekleştirdiği sürpriz evlilik, kısa sürede yargıya taşınan büyük bir krize dönüştü. Kıraç'ın vasileri, son olarak Emine Alangoya ve beraberindeki 8 kişi hakkında ağır suçlamalarla savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Hürriyet'in haberine göre Kıraç'ın avukatı Eşref Kaya'nın Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu dilekçede, Emine Alangoya'nın “örgüt kurarak” Kıraç'ı çevresinden izole ettiği, servetini kontrol altına almaya çalıştığı ve şirketlerde yetki aldığı öne sürüldü. Dilekçede, Alangoya hakkında “nitelikli dolandırıcılık”, “yağma”, “resmi evrakta sahtecilik” gibi toplam 7 ayrı suçtan dava açılması talep edildi.
Avukat Kaya, Emine Alangoya'nın Kıraç'ın yüzde 88 ortağı olduğu Kıraça Holding'de kendini yönetim kurulu üyesi yaptırdığını, Karsan Otomotiv'de de söz sahibi olduğunu belirtti. Ayrıca Alangoya'nın kendisine 900 bin, kızına ise 600 bin TL maaş bağlattığı iddia edildi. Kıraç'ın demans rahatsızlığını kullanarak banka hesaplarından milyonlarca lira transfer ettirdiği de dile getirildi.
Adli Tıp Kurumu'nun "fiili ehliyeti yok" raporunun ardından mahkeme, İnan Kıraç için vasi atanmasına karar vermiş, malvarlığına ve şirket hisselerine vesayet tedbiri koymuştu.
Öte yandan, İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç da babasının sağlık durumunu gerekçe göstererek evliliğin iptali için dava açmıştı.