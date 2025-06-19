Aşk mı, Tuzak mı? İnan Kıraç Evliliğinde Skandal Suçlamalar! 7 Suçtan Suç Duyurusu

Avukat Kaya, Emine Alangoya'nın Kıraç'ın yüzde 88 ortağı olduğu Kıraça Holding'de kendini yönetim kurulu üyesi yaptırdığını, Karsan Otomotiv'de de söz sahibi olduğunu belirtti. Ayrıca Alangoya'nın kendisine 900 bin, kızına ise 600 bin TL maaş bağlattığı iddia edildi. Kıraç'ın demans rahatsızlığını kullanarak banka hesaplarından milyonlarca lira transfer ettirdiği de dile getirildi.