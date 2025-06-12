Süreyya Yalçın'ın 30 Milyonluk Lüks Botunu Fırtına Vurdu! Neredeyse Batıyordu...

Görkemli yaşam tarzıyla sık sık magazin sayfalarında yer alan Süreyya Yalçın, bu kez tatsız bir olayla gündeme geldi. Bodrum Türkbükü’nde demirli olan Yalçın’a ait lüks bot, geçtiğimiz günlerde etkili olan sert fırtına sonucu ciddi zarar gördü. Görgü tanıklarına göre, fırtına anında bot su alarak batma riskiyle karşı karşıya kaldı.