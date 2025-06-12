Süreyya Yalçın'ın 30 Milyonluk Lüks Botunu Fırtına Vurdu! Neredeyse Batıyordu...
Sosyetik isim Süreyya Yalçın, bu kez yaşadığı büyük bir zararla gündeme geldi. Türkbükü açıklarında demirli olan milyonluk botu şiddetli fırtına nedeniyle ağır hasar aldı. 30 milyon TL değerindeki üç motorlu tekne, batma tehlikesi geçirdi.
Kaynak: Sabah
Görkemli yaşam tarzıyla sık sık magazin sayfalarında yer alan Süreyya Yalçın, bu kez tatsız bir olayla gündeme geldi. Bodrum Türkbükü’nde demirli olan Yalçın’a ait lüks bot, geçtiğimiz günlerde etkili olan sert fırtına sonucu ciddi zarar gördü. Görgü tanıklarına göre, fırtına anında bot su alarak batma riskiyle karşı karşıya kaldı.
Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre, yaklaşık 30 milyon lira değerinde olduğu öğrenilen üç motorlu deniz aracı, yaşanan şiddetli hava koşulları nedeniyle kontrolsüz şekilde dalgalarla savruldu.
Olay sonrasında botun iç mekanında yer alan pek çok teknik aksamın kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Elektronik sistemlerde arızalar yaşanırken, iç donanımda da büyük maddi hasarın meydana geldiği öğrenildi.