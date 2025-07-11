Bülent Ersoy Yine Lüksünü Konuşturdu: Taktığı Çanta Ev Fiyatı Değerinde
Gösterişli tarzıyla sık sık gündeme gelen Bülent Ersoy, bu kez 1.5 milyon liralık çantasıyla dikkatleri üzerine çekti. İzmir’de bir AVM’de görüntülenen ünlü sanatçı, ev fiyatındaki lüks çantasıyla sosyal medyada gündem oldu.
Kaynak: Posta
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, İzmir'de bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Her zaman gösterişli tarzı ve lüks tercihleriyle dikkat çeken "Diva" lakaplı sanatçı, bu kez taktığı asma kilitli çantayla sosyal medyanın gündemine oturdu.
Tekerlekli sandalye ile alışveriş merkezini gezen Ersoy’un kolundaki çanta, gözlerden kaçmadı. Posta'dan Engin Can Dilekli'nin haberine göre, ünlü bir markaya ait olduğu öğrenilen tasarım çantanın değerinin tam 1.5 milyon lira olduğu belirtildi.
HAYRANLARIYLA SOHBET ETTİ
AVM’deki vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Ersoy, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmadı. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken ünlü sanatçı, alışveriş sırasında bir hayranının bebeğini görünce yanına giderek sevdi.
Bülent Ersoy’un sık sık lüks mücevherleri ve kıyafet seçimleriyle gündeme geldiği biliniyor. Ancak bu kez, değerinin 1.5 milyon TL olduğu öne sürülen çantasıyla magazin dünyasının ve sosyal medyanın odak noktası oldu.