Bülent Ersoy Yine Lüksünü Konuşturdu: Taktığı Çanta Ev Fiyatı Değerinde

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, İzmir'de bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Her zaman gösterişli tarzı ve lüks tercihleriyle dikkat çeken "Diva" lakaplı sanatçı, bu kez taktığı asma kilitli çantayla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Tekerlekli sandalye ile alışveriş merkezini gezen Ersoy’un kolundaki çanta, gözlerden kaçmadı. Posta'dan Engin Can Dilekli'nin haberine göre, ünlü bir markaya ait olduğu öğrenilen tasarım çantanın değerinin tam 1.5 milyon lira olduğu belirtildi.