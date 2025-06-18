Sosyete Bu Olayla Çalkalanıyor: Polisiye Filmlerini Aratmayan Olay! Oğlunu ABD'ye Kaçırdı
Boşandıktan sonra oğlunu tatile götürdüğünü söyleyen sosyetik güzel Neva Dürüst’ün, Fildişi Sahilleri üzerinden ABD’ye gittiği ve oğlunu izinsiz olarak yurtdışına çıkardığı ortaya çıktı. Mahkeme, çocuğun Türkiye’ye iadesine karar verdi.
Kaynak: Sabah
2016 yılında evlenen ve magazin dünyasında "gözde çift" olarak anılan Neva Dürüst ve Onur Tatari'nin 8 yıllık evliliği, 2024'te sessiz sedasız sona ermişti. Ancak boşanmanın ardından yaşananlar adeta bir polisiye filmi aratmadı.
Neva Dürüst, boşandıktan kısa bir süre sonra oğlu Osman'ı alıp Fildişi Sahilleri'ne tatile gitti. Ancak gazeteci Bülent Cankurt'un iddiasına göre, bu tatil planı sıradan bir kaçamak değildi. İddialara göre Dürüst, oğlunun pasaportunun kaybolduğunu öne sürerek yeni bir pasaport çıkarttı.
Yeni pasaportla birlikte yönünü Amerika Birleşik Devletleri'ne çeviren Neva Dürüst, oğlunu yanına alarak ABD'ye gitti. Bu gelişmeden habersiz olan baba Onur Tatari ise durumu öğrendiğinde soluğu mahkemede aldı. Tatari, oğlunun annesi tarafından izinsiz şekilde yurt dışına kaçırıldığını ileri sürerek New York Federal Mahkemesi'ne başvurdu.
Yapılan yargılama sonunda mahkeme, çocuğun hukuka aykırı bir şekilde ABD'ye götürüldüğünü tespit etti ve Osman'ın Türkiye'ye iadesine karar verdi. Kararın ardından gözler yeniden Neva Dürüst'e çevrildi.