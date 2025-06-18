Sosyete Bu Olayla Çalkalanıyor: Polisiye Filmlerini Aratmayan Olay! Oğlunu ABD'ye Kaçırdı

Neva Dürüst, boşandıktan kısa bir süre sonra oğlu Osman'ı alıp Fildişi Sahilleri'ne tatile gitti. Ancak gazeteci Bülent Cankurt'un iddiasına göre, bu tatil planı sıradan bir kaçamak değildi. İddialara göre Dürüst, oğlunun pasaportunun kaybolduğunu öne sürerek yeni bir pasaport çıkarttı.