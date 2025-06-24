Kurtlar Vadisi Hayranlarına Yeni Proje Sinyali! 'Hazırlıklar Başladı' Diyerek Duyurdu

Kurtlar Vadisi’nin en ikonik figürlerinden biri olan ve “kötü adam” olarak anılsa da geniş bir hayran kitlesi edinen Pala karakteri, bir kez daha gündeme oturdu. Bir televizyon programına katılan Yüksel Arıcı, izleyicileri heyecanlandıracak bir müjde verdi. Arıcı, “Pala çok sevilen bir karakter olduğu için, kötü bir karakter ama çok sevildi. Türkiye çok sevdi bu Pala karakterini.” diyerek başladığı açıklamasında yeni bir proje fikrinin doğduğunu belirtti.