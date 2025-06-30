Nihal Candan’ın Babasından Günler Sonra Acı İtiraf! ‘En Büyük Hatası’ Dedi İlk Kez Açıkladı

'ŞÖHRET ÇOCUKLARIMI YUTTU'

Günaydın’a konuşan baba Candan, “Nihal yanlış tercihler yaptı ve bedelini ağır ödedi. Biz ebeveynler olarak da eksik kaldık, çocuklarımızı koruyamadık. Çocuklarım şöhretin cazibesine kapıldı, bu dünya onların dengesini bozdu. Olmadıkları bir kimliğe büründüler, gerçek karakterlerini yitirdiler. Medyanın, sosyal medyanın girdabı bizi ve çocuklarımı yuttu. Kızım haksızlığa uğradığını düşündü ve hayata küstü. Cezaevinde yaşadığı zorlukların yanında eşinden ayrılması da süreci daha da zorlaştırdı. Eşiyle yaşadığı sıkıntılar ise bu sürecin ikinci bir darbesi oldu” dedi.