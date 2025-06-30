Nihal Candan’ın Babasından Günler Sonra Acı İtiraf! ‘En Büyük Hatası’ Dedi İlk Kez Açıkladı
Hayatını kaybeden fenomen Nihal Candan’ın babası Hakan Candan, kızının ölümü sonrasında yürek yakan açıklamalar yaptı. Acılı baba “Nihal yanlış tercihler yaptı ve bedelini ağır ödedi. Çocuklarım, şöhret dünyasına girince sapıttı. Nihal’in sıkıntılı insanların bulunduğu ortamlarda olması, arkadaşlık etmesi hatadır. Bu noktada en büyük hatanın kızımda olduğunu düşünüyorum” dedi.
Kaynak: Günaydın
Dolandırıcı çetesine üye olma suçlamasıyla tutuklanan, anoreksiya nevroza (yeme bozukluğu) hastalığına yakalanmasının ardından cezaevinden tahliye edilen ünlü fenomen Nihal Candan’ın durumu son aylarda kritikleşmiş, 5 Haziran’da hastaneye yatırılmıştı.
29 kilodan 23 kiloya düşen Nihal Candan, yoğun bakıma kaldırılmış 21 Haziran’da hayatını kaybetmişti. Kızının tedavisi sürerken kalp krizi geçiren acılı baba Hakan Candan, ölümü ardından sessizliğini bozdu.
'ŞÖHRET ÇOCUKLARIMI YUTTU'
Günaydın’a konuşan baba Candan, “Nihal yanlış tercihler yaptı ve bedelini ağır ödedi. Biz ebeveynler olarak da eksik kaldık, çocuklarımızı koruyamadık. Çocuklarım şöhretin cazibesine kapıldı, bu dünya onların dengesini bozdu. Olmadıkları bir kimliğe büründüler, gerçek karakterlerini yitirdiler. Medyanın, sosyal medyanın girdabı bizi ve çocuklarımı yuttu. Kızım haksızlığa uğradığını düşündü ve hayata küstü. Cezaevinde yaşadığı zorlukların yanında eşinden ayrılması da süreci daha da zorlaştırdı. Eşiyle yaşadığı sıkıntılar ise bu sürecin ikinci bir darbesi oldu” dedi.
PSİKOLOJİK DESTEK ALACAKLAR
Kızı Bahar’ı ve Su’ya karşı daha dikkatli davranacaklarını belirten Hakan Candan, psikolojik destek alacaklarını belirtti.
NİHAL’İN SON İSTEĞİNİ AÇIKLADI
Kızı Nihal ile yaptığı son konuşmadan da bahseden baba Candan, kızının yazdığı kitabını heyecanla beklediğini belirterek “Baba, bir an önce kitabını getir” dediğini söyledi.