Galatasaray'ın 'Vahşi Kelebeği' Barış Alper Yılmaz Yuvadan Uçtu mu? Fena Yakalandı... Herkes Bunu Konuşuyor

Süper Lig şampiyonu Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz, İstanbul gecelerinde gizemli bir kadın ile görüntülendi. Magazincileri fark eden ünlü futbolcunun genç kadını kapıda bırakarak arabasıyla gitmesi ise sosyal medyada tepki topladı. İşte hareketli gecenin detayları…

Kaynak: HaberTürk

Barış Alper Yılmaz Galatasaray
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Galatasaray'ın 'Vahşi Kelebeği' Barış Alper Yılmaz Yuvadan Uçtu mu? Fena Yakalandı... Herkes Bunu Konuşuyor - Resim: 1

Galatasaray’ın ‘Vahşi Kelebeği’ olarak anılan ünlü futbolcu Barış Alper Yılmaz, İstanbul Bebek’te görüntülendi.

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Galatasaray'ın 'Vahşi Kelebeği' Barış Alper Yılmaz Yuvadan Uçtu mu? Fena Yakalandı... Herkes Bunu Konuşuyor - Resim: 2

Habertürk muhabiri Nazif Şahin Karpuz’un haberine göre, menajeriyle birlikte bir eğlence mekanından çıkan ünlü futbolcu gazetecilerin olduğunu fark edince yanındaki sarışın kadını ortada bıraktı

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Galatasaray'ın 'Vahşi Kelebeği' Barış Alper Yılmaz Yuvadan Uçtu mu? Fena Yakalandı... Herkes Bunu Konuşuyor - Resim: 3

ORTADA BIRAKTI

Kimliği bilinmeyen kadın mekan ilerisinde beklerken, Barış Alper Yılmaz 25 milyon TL değerindeki lüks aracına binerek uzaklaştı. Barış Alper Yılmaz’ın ‘gece kaçamağı’ olarak adlandırılan olay magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Galatasaray'ın 'Vahşi Kelebeği' Barış Alper Yılmaz Yuvadan Uçtu mu? Fena Yakalandı... Herkes Bunu Konuşuyor - Resim: 4

SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Sosyal medyada ünlü futbolcu için “Ne buluyorlar böyle kaba adamlarda anlamıyorum”, “Sevgilisi değil belli ki”, “GS’li kızların ölüp bittiği erkek bu işte”, “Bırakacağı yer yolunun üstü değildir belki”, “Sahadaki gibi, gecelerde de depara kalktı” yorumları yapıldı.

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Galatasaray'ın 'Vahşi Kelebeği' Barış Alper Yılmaz Yuvadan Uçtu mu? Fena Yakalandı... Herkes Bunu Konuşuyor - Resim: 5
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