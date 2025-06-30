Galatasaray'ın 'Vahşi Kelebeği' Barış Alper Yılmaz Yuvadan Uçtu mu? Fena Yakalandı... Herkes Bunu Konuşuyor

SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Sosyal medyada ünlü futbolcu için “Ne buluyorlar böyle kaba adamlarda anlamıyorum”, “Sevgilisi değil belli ki”, “GS’li kızların ölüp bittiği erkek bu işte”, “Bırakacağı yer yolunun üstü değildir belki”, “Sahadaki gibi, gecelerde de depara kalktı” yorumları yapıldı.