Galatasaray'ın 'Vahşi Kelebeği' Barış Alper Yılmaz Yuvadan Uçtu mu? Fena Yakalandı... Herkes Bunu Konuşuyor
Süper Lig şampiyonu Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz, İstanbul gecelerinde gizemli bir kadın ile görüntülendi. Magazincileri fark eden ünlü futbolcunun genç kadını kapıda bırakarak arabasıyla gitmesi ise sosyal medyada tepki topladı. İşte hareketli gecenin detayları…
Kaynak: HaberTürk
Galatasaray’ın ‘Vahşi Kelebeği’ olarak anılan ünlü futbolcu Barış Alper Yılmaz, İstanbul Bebek’te görüntülendi.
Habertürk muhabiri Nazif Şahin Karpuz’un haberine göre, menajeriyle birlikte bir eğlence mekanından çıkan ünlü futbolcu gazetecilerin olduğunu fark edince yanındaki sarışın kadını ortada bıraktı
ORTADA BIRAKTI
Kimliği bilinmeyen kadın mekan ilerisinde beklerken, Barış Alper Yılmaz 25 milyon TL değerindeki lüks aracına binerek uzaklaştı. Barış Alper Yılmaz’ın ‘gece kaçamağı’ olarak adlandırılan olay magazin gündemine bomba gibi düştü.
SOSYAL MEDYA KARIŞTI
Sosyal medyada ünlü futbolcu için “Ne buluyorlar böyle kaba adamlarda anlamıyorum”, “Sevgilisi değil belli ki”, “GS’li kızların ölüp bittiği erkek bu işte”, “Bırakacağı yer yolunun üstü değildir belki”, “Sahadaki gibi, gecelerde de depara kalktı” yorumları yapıldı.