Kurtlar Vadisi Oyuncusu Köye Yerleşti: Sebze Ekiyor, Tavuk Besliyor...
"Diriliş Ertuğrul" ve "Kurtlar Vadisi" gibi dizilerle tanınan oyuncu Gökmen Kasabalı, İstanbul'u terk edip çocukluk köyüne yerleşti. Kendi elleriyle yaptığı evde tavuk besliyor, meyve yetiştiriyor ve doğayla iç içe yaşıyor.
Kaynak: Hürriyet
Ekranların sevilen yüzü Gökmen Kasabalı, şöhreti ve şehir hayatını geride bırakarak köyde sakin bir yaşamı tercih etti. Pandemi döneminde İstanbul’daki hayatını bırakma kararı alan oyuncu, çocukluğunun geçtiği köye yerleşerek doğaya dönüş yaptı.
Kendi çizdiği projeyle sıfırdan ev inşa eden Kasabalı, krediyle başladığı inşaatı altı ayda tamamladı. Duvarından boyasına kadar her detayı kendisiyle özdeşleşen bu ev, onun doğaya olan bağını da simgeliyor.
Kasabalı, tavuklarını kendi elleriyle besliyor, sabah yumurtalarını topluyor ve meyve ağaçlarıyla çevrili bahçesinde doğal bir yaşam sürüyor. Oyunculuk kariyerini tamamen bırakmayan Kasabalı, "Ramo" dizisinden aldığı rolle bu süreçte maddi yükünü hafifletti.
Doğayla iç içe huzurlu bir yaşam kuran Kasabalı, köy hayatını "Doğanın kalbinde olmadığınız sürece hayatın öğretisini öğrenmenize imkân yok" sözleriyle özetliyor.