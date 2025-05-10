Melisa Aslı Pamuk'tan Yıl Dönümünde Sürpriz Kareler

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, futbolcu eşi Yusuf Yazıcı ile evliliklerinin birinci yılını kutladı. Nikah fotoğraflarını ilk kez paylaşan Pamuk, kısa süre önce dünyaya gelen oğulları Mylan ile birlikte çifte mutluluğu yaşıyor.

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Melisa Aslı Pamuk'tan Yıl Dönümünde Sürpriz Kareler

Bir dönemin en çok konuşulan dizilerinden "Kara Sevda", "Çarpışma" ve "EGO" ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Melisa Aslı Pamuk, özel hayatındaki mutluluğuyla da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında sürpriz bir nikahla futbolcu sevgilisi Yusuf Yazıcı ile dünyaevine giren güzel oyuncu, hem evlilik hem de annelik heyecanını bir arada yaşıyor.

Şimdilerde anneliğin tadını çıkaran Melisa Aslı Pamuk, eşiyle birlikte evlilik yıl dönümlerini de romantik bir şekilde kutladı. Uzun süredir paylaşmadığı nikah karelerini ilk kez takipçileriyle paylaşan 2011 Türkiye Güzeli, duygusal paylaşımına "Yıl dönümümüz kutlu olsun" notunu ekledi. Düğün fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Melisa Aslı Pamuk'tan Yıl Dönümünde Sürpriz Kareler - Resim : 1

Yusuf Yazıcı da aynı kareleri kendi hesabından paylaşarak eşine olan sevgisini gözler önüne serdi.

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı çifti, aşkları, yeni doğan bebekleri ve sade ama zarif evlilik kareleriyle hayranlarından tam not aldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Melisa Aslı Pamuk Fotoğraf Evlilik Yusuf Yazıcı
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