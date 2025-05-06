Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı Bebeklerinin Yüzünü İlk Kez Gösterdi! Sosyal Medya 'Mylan'ı Konuşuyor

"Kara Sevda", "Çarpışma" ve "EGO" gibi fenomen projelerde yer alan ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, geçtiğimiz yıl hayatını ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı ile birleştirdi. Mayıs 2024'teki sürpriz evlilikleriyle magazin dünyasını sallayan ünlü çift, evlendikten birkaç ay sonra da bebek beklediklerini açıklayarak sevenlerini mutlu etti. 29 Ocak 2025 tarihinde ilk bebeğini kucağın alan Melisa Aslı Pamuk, oğullarının adının "Mylan" olduğunu açıkladı.

'MYLAN' İLK KEZ GÖRÜNDÜ

Ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı, oğlunun kendi doğum gününde doğduğu detayını "En güzel doğum günü hediyesi" ifadesiyle açıklarken, doğumundan beri ara sıra sosyal medyadan oğullarıyla ilgili paylaşımlar yapan çift, Mylan bebeğin yüzünü ise hiç göstermemişti. Ünlü çift, artık bu kurallarını bozarak Yusuf Yazıcı'nın yaşadığı çok gururlu bir günde bebeklerinin yüzünü ilk kez gösterdi.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Yunan futbol ekiplerinden Olympiakos'a transfer olan Yusuf Yazıcı, ligdeki ilk yılında şampiyonluk zaferini tattı. Galibiyeti kutlamak için sahaya aileleriyle çıkan futbolculardan olan Yazıcı'ya, eşi Melisa Aslı Pamuk ve minik oğlu Mylan eşlik etti. Annesinin kucağındaki Mylan bebek, babasının lig şampiyonluğu fotoğrafında ilk kez görüldü.

Ünlü çiftin bebekleriyle olan galibiyet pozuna hem futbol taraftarlarından hem de ünlü çiftin hayranlarından çok sayıda yorum ve beğeni geldi. "Maşallah ne kadar büyümüş", Çok tatlı bir bebek, Allah nazarlardan saklasın" gibi yorumlar dikkat çekti.

MELİSA ASLI PAMUK KİMDİR?

14 Nisan 19912de Hollanda'da doğan Melisa Aslı Pamuk, 3 Haziran 2011'de İstanbul'da gerçekleşen Miss Turkey güzellik yarışmasında birinci oldu. Ardından Türkiye'yi Miss Universe yarışmasında temsil eden Pamuk, modellikten sonra da oyunculuk kariyerine yöneldi. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde "Temel Oyunculuk" dersleri alan Pamuk, ilk olarak 2012 yılında yayınlanan Yer Gök Aşk adlı dizinin üçüncü sezonuna dahil olarak oyuncu kimliğiyle tanındı. Oyuncu, yıllar içinde Kara Sevda, Çarpışma ve EGO dizilerinde de kamera karşısına geçti.