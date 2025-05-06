Met Gala’ya Damga Vuran Ünlüler! Farklı Stillerde Ortak Tek Nokta

Ünlü isimlerin birbirinden ilginç kostümleri ile konuşulduğu Met Gala, bu yıl da magazine çok sayıda başlık verdi.

Metropolitan Sanat Müzesi'nde düzenlenen Met Gala’ya 1940'lık yılların yıldızı geniş omuzlu ve yüksek belli takım elbiseler imzasını taşırken, kırmızı halıda hakim olan renk siyah ve mavi oldu.

Bu yılın teması, Kostüm Enstitüsü’nün 10 Mayıs’ta halka açılacak yeni sergisi adına Siyah Stilinin Terziliği ile bağlantılı olarak “Tailored for You” (Sizin İçin Biçilmiş) olarak belirlendi.

Kostüm Enstitüsü baş küratörü Andrew Bolton’un seçtiği tema ünlü isimler sayesinde kırmızı halıda hayat buldu.

Met Gala’nın teması ‘18. yüzyıl Atlantik dünyasında, köle ticareti, sömürgecilik ve emperyalizmle beslenen yeni bir tüketim kültürü, zenginlik, ayrıcalık ve zevki gösteren giysilere ve mallara erişim sağladı’ olarak açıklandı.

2003’teki “Men in Skirts” (Etekli Erkekler) temalı galadan bu yana Met Gala’nın erkek giyim odaklı ilk teması oldu.

Met Gala’nın siyah temalı gecesinin ev sahipliğini oyuncu Colman Domingo, Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, rapçi A$AP Rocky ve müzisyen, yapımcı ve Louis Vuitton erkek koleksiyonlarının kreatif direktörü Pharrell Williams üstlendi.

Geceye katılan ve şıklıklarıyla damga vuran isimler arasında ise şu ünlüler yer aldı: Kim Kardashian, Kendall Jenner, Madonna, Nicole Scherzinger, Hailey Bieber, Adut Akech, Lewis Hamilton, Anna Wintour, Rihanna, Miley Cyrus, Dua Lipa, Callum Turner.

Kaynak: Haber Merkezi