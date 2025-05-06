Dünyanın En Pahalılarından Biri... Elvin Levinler'in Yediği Üzümün Fiyatını Duyanlar İnanamadı

Elvin Levinler, Dubai gezisinde 50 dolarlık üzüm deneyimiyle sosyal medyada gündem oldu Ünlü isim, "Bir salkıma 50 dolar vermem. Neyse ki biri almıştı da ben de deneme fırsatı buldum." dedi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Dünyanın En Pahalılarından Biri... Elvin Levinler'in Yediği Üzümün Fiyatını Duyanlar İnanamadı

Bir dönem Alemin Kıralı dizisinde canlandırdığı “Ayben” karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu ve sosyal medya fenomeni Elvin Levinler, son olarak Dubai’ye yaptığı gezisiyle dikkat çekti. Seyahat anılarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Levinler, burada tadına baktığı tanesi 50 dolarlık Korean Muscat üzümüne yönelik yorumu ile gündem oldu.

EN PAHALI ÜZÜMÜ DENEDİ

Şu sıralar oyunculuktan çok sosyal medya içerikleriyle öne çıkan Levinler, Dubai’de dünyanın en pahalı üzümlerinden biri olarak bilinen Korean Muscat Grapes’i denedi. Deneyimini takipçileriyle paylaşan Levinler, “Çıtır, iri, parlak ve güzel bir görünümü var ama bir salkıma 50 dolar vermem. Neyse ki biri almıştı da ben de deneme fırsatı buldum. Ancak bir daha yemek aklıma gelmez.” ifadelerini kullandı.

Dünyanın En Pahalılarından Biri... Elvin Levinler'in Yediği Üzümün Fiyatını Duyanlar İnanamadı - Resim : 1

Levinler, geçtiğimiz haftalarda kalbinden operasyon geçirmişti. Geçirdiği operasyonunu da sosyal medya hesabından duyuran Levinler, sağlık durumuyla ilgili olarak “Son zamanlarda kalbime biraz fazla yüklendiğimi biliyordum ama bu kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini düşünmemiştim. Bugün kalbimden bir operasyon geçirdim, çok şükür her şey yolunda.” mesajını paylaşmıştı.

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