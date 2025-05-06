Met Gala'da Bebek Müjdesi: Rihanna Üçüncü Kez Anne Oluyor

Rihanna, Met Gala'nın kapanışında kırmızı halıya çıkarak üçüncü çocuğuna hamile olduğunu doğruladı. Ünlü şarkıcı, çiçek detaylı elbisesi ve elini karnına koyarak verdiği pozlarla geceye damgasını vurdu. Eşi ASAP Rocky ise haberi mutlulukla paylaşarak, "Herkesin bizim için mutlu olmasına sevindim" dedi.

Esma Karayel Esma Karayel
Met Gala'da Bebek Müjdesi: Rihanna Üçüncü Kez Anne Oluyor

Dünyanın en çok konuşulan moda etkinliklerinden biri olan Met Gala, bu yıl sadece şıklığıyla değil, müjdeli bir haberle de magazinde kendine geniş yer buldu. 37 yaşındaki ünlü şarkıcı Rihanna, etkinliğin son anlarında kırmızı halıya çıkarak üçüncü kez hamile olduğunu gözler önüne serdi. Çiçeklerle süslenmiş özel dikim kıyafeti, geniş kenarlı şapkası ve gülümseyerek karnını tutması, geceye damga vuran anlardan biri oldu.

Met Gala'da Bebek Müjdesi: Rihanna Üçüncü Kez Anne Oluyor - Resim : 1

Rihanna'nın sevgilisi rapçi ASAP Rocky ise kırmızı halıda herkesin sevincine ortak olmasından memnun olduklarını söyledi.

2 ÇOCUKLARI VAR

Çiftin ilk oğlu RZA 2022’de, ikinci çocukları Riot ise 2023’te dünyaya gelmişti. Rihanna, daha önce ilk hamileliğini Harlem’de bir fotoğraf çekimiyle, ikinci bebeğini ise 2023 Super Bowl devre arası şovunda duyurmuştu.

Rihanna Met Gala’da hamilelik açıklaması yapan ilk isim değil; Serena Williams ve Karlie Kloss da geçmiş yıllarda benzer şekilde haber vermişti.

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