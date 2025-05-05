Ev Sahibiyle Davalık Olmuştu... Oyuncu Nurseli İdiz Hakkında Mahkemeden Karar

Ünlü oyuncu Nurseli İdiz, geçtiğimiz kasım ayında İstanbul'da oturduğu apartman dairesinde komşularına rahatsızlık verdiği gerekçesiyle ev sahibiyle mahkemelik olmuştu. Apartman sakinleri, oyuncunun çöp ve alkol şişelerini merdivenden aşağı attığını, penceresinden sokağa sandalye fırlattığını öne sürmüştü. Öte yandan İdiz'in komşularının kapılarına vurarak uygunsuz sözler sarf ettiği de iddia edilmişti.

EV SAHİBİ TAHLİYE DAVASI AÇTI

Bu iddiaların ardından İdiz'in ev sahibi, bina sakinlerinin huzuru, güvenliği ve sağlığı açısından tehdit oluşturduğunu belirterek oyuncunun evinden çıkması için tahliye davası açtı. Dava geçtiğimiz haftalarda İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.

MAHKEME DAVAYI REDDETTİ

Duruşmaya taraflar ve avukatları katıldı. Mahkeme, dava sürecinde öne sürülen iddialara dair yeterli delil sunulmadığını; sadece iddialar üzerinden tahliye kararı verilemeyeceğini belirtti. Bu nedenle ev sahibinin açtığı tahliye davası reddedildi ve Nurseli İdiz’in evde kalmasına karar verildi.

Kaynak: Haber Merkezi