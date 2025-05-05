Sırrı Süreyya Önder’in Kızı Ceren’in Mektubu Yürekleri Dağladı: Oyuncu Birce Akalay'dan Duygusal Yorum

Kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 18 gün sonra yaşam mücadelesi kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 4 Mayıs'ta İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze töreni önce Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programıyla başladı. Ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda kılınan ikindi namazının ardından defnedildi. Törene ailesi, dostları, siyasiler, sanatçılar ve çok sayıda seveni katıldı. Duygusal anların yaşandığı törende, en çok dikkat çeken anlardan biri kızı Ceren Önder Kandemir’in babasına yazdığı mektubu okuması oldu.

KIZINDAN DUYGUSAL VEDA

“Hayatın bütün rengi gitti, benim bildiğim hayat bitti” diyerek başladığı mektubunda, babasının neşeli kişiliğini, şiire olan sevgisini ve mücadeleci yönünü anlatan Kandemir, mektubunu “Turna kuşum, artık dinlen. Biz iyi olacağız” sözleriyle tamamladı.

'BEN UNUTMAK İSTEMEM'

Kızının bu içten vedası, törende bulunanları gözyaşlarına boğarken, sosyal medyada da gündem oldu. Ceren Önder Kandemir'in mektup konuşmasını alıntılayan Oyuncu Birce Akalay da yaptığı paylaşımda, “Ben unutmak istemem bu mektubu.." diyerek duygularını dile getirdi.