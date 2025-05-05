Sırrı Süreyya Önder’in Kızı Ceren’in Mektubu Yürekleri Dağladı: Oyuncu Birce Akalay'dan Duygusal Yorum

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 4 Mayıs’ta İstanbul’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törende, kızı Ceren Önder Kandemir’in babasına ithafen kaleme aldığı mektup duygusal anlara sahne olurken, oyuncu Birce Akalay’ın yaptığı yorum dikkat çekti.

Esma Karayel Esma Karayel
Son Güncelleme:
Sırrı Süreyya Önder’in Kızı Ceren’in Mektubu Yürekleri Dağladı: Oyuncu Birce Akalay'dan Duygusal Yorum

Kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 18 gün sonra yaşam mücadelesi kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 4 Mayıs'ta İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze töreni önce Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programıyla başladı. Ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda kılınan ikindi namazının ardından defnedildi. Törene ailesi, dostları, siyasiler, sanatçılar ve çok sayıda seveni katıldı. Duygusal anların yaşandığı törende, en çok dikkat çeken anlardan biri kızı Ceren Önder Kandemir’in babasına yazdığı mektubu okuması oldu.

Sırrı Süreyya Önder’in Kızı Ceren’in Mektubu Yürekleri Dağladı: Oyuncu Birce Akalay'dan Duygusal Yorum - Resim : 1

KIZINDAN DUYGUSAL VEDA

“Hayatın bütün rengi gitti, benim bildiğim hayat bitti” diyerek başladığı mektubunda, babasının neşeli kişiliğini, şiire olan sevgisini ve mücadeleci yönünü anlatan Kandemir, mektubunu “Turna kuşum, artık dinlen. Biz iyi olacağız” sözleriyle tamamladı.

Sırrı Süreyya Önder’in Kızı Ceren’in Mektubu Yürekleri Dağladı: Oyuncu Birce Akalay'dan Duygusal Yorum - Resim : 2

'BEN UNUTMAK İSTEMEM'

Kızının bu içten vedası, törende bulunanları gözyaşlarına boğarken, sosyal medyada da gündem oldu. Ceren Önder Kandemir'in mektup konuşmasını alıntılayan Oyuncu Birce Akalay da yaptığı paylaşımda, “Ben unutmak istemem bu mektubu.." diyerek duygularını dile getirdi.

Sırrı Süreyya Önder'e Son Görev! Kızı Yazdığı Mektubu Okudu: 'Baba Hayatın Bütün Rengi Gitti'Sırrı Süreyya Önder'e Son Görev! Kızı Yazdığı Mektubu Okudu: 'Baba Hayatın Bütün Rengi Gitti'Güncel
Sırrı Süreyya Önder'in Kızından Duygusal Mesaj! Babasına Böyle Seslendi: 'En İyi Bildiğin Şeyi Yap ve...'Sırrı Süreyya Önder'in Kızından Duygusal Mesaj! Babasına Böyle Seslendi: 'En İyi Bildiğin Şeyi Yap ve...'Güncel

Etiketler
Birce Akalay Sırrı Süreyya Önder
Son Güncelleme:
Ayvalık’ta Kereste Deposunda Yangın Ayvalık’ta Kereste Deposunda Yangın
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la Görüştü, Türkiye'ye Davet Etti Türkiye'ye Davet Etti
Dünyada Hem En Çok Tüketilen Hem de Paraziti En Fazla Olan Balık! Resmen Zehir Saçıyormuş Dünyada Hem En Çok Tüketilen Hem de Paraziti En Fazla Olan Balık! Resmen Zehir Saçıyormuş
Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu Kimdir? Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu Kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Borsa İstanbul’da En Çok Tercih Edilen Hisseler Açıklandı: 2 Şirket 1 Milyon Yatırımcıyı Aştı Borsa İstanbul’da En Çok Tercih Edilen Hisseler Açıklandı: 2 Şirket 1 Milyon Yatırımcıyı Aştı
Yeni Trafik Kuralları Geliyor: Araba Kullanan Herkes İçin Geçerli! Bunu Yapan Sürücü Yandı Yeni Trafik Kuralları Geliyor: Araba Kullanan Herkes İçin Geçerli! Bunu Yapan Sürücü Yandı
Özgür Erdursun En Düşük Emekli Maaşına Yapılacak Zammı Açıkladı! SGK, Bağ-Kur ve Bütün Emekliler İçin Oran Verdi Özgür Erdursun En Düşük Emekli Maaşına Yapılacak Zammı Açıkladı
Fenerbahçe'ye Transferini Resmen Açıkladı, Ortalık Yıkıldı Fenerbahçe'ye Transferini Resmen Açıkladı
Sağlık Bakanlığı Duyurdu: 81 İlde Yarın Aynı Anda Yürürlüğe Girecek! Herkesin Kaydı Değişecek Sağlık Bakanlığı Duyurdu: 81 İlde Yarın Aynı Anda Yürürlüğe Girecek! Herkesin Kaydı Değişecek