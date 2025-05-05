Ayvalık’ta Kereste Deposunda Yangın

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Altınova Mahallesi girişindeki bir kereste deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürüldü. E-87 karayolu üzerinde bulunan depoda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yanındaki marangoz deposuna da sıçradı. Olayda ciddi maddi hasar meydana geldi.

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Ayvalık’ta Kereste Deposunda Yangın

Yangının, elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Alevlere Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin yanı sıra Edremit, Burhaniye ve Gömeç’ten sevk edilen itfaiye araçları da müdahale etti. Toplamda 11 arasöz ve yaklaşık 50 kişilik itfaiye ekibine vatandaşlar da destek verdi.

KERESTE İMALATHANESİ ZARAR GÖRDÜ

Kereste imalathanesinin de zarar gördüğü yangın, yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Olay yerinde soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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