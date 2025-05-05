CHP Lideri Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu Böyle Hazırlanmış!

AKM'de Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen törenin ardından CHP lideri Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Saldırganın AKM önünde dikkat çeken hareketler yaptığı kameralara anbean yansıdı.

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Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) hayatını kaybeden Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen törende CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Saldırganın Özel’in salonun dışında basın mensuplarına konuştuğu sırada arkadan geldiği bu anların ardından Özel salona girdikten sonra bir süre protokol kapısının önündeki banklarda oturduğu görüldü.

Saldırgan Tengioğlu’nun Özel’i beklerken açma germe benzeri hareketler yaptığı anlar da anbean kameralara yansıdı.

Saldırgan tören sonrasında da Özel’i protokol çıkışında bekledi.

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Kaynak: ANKA

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