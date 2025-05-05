Binlerce Galaksi Tek Karede Görüntülendi

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), NASA ve Kanada Uzay Ajansı'nın ortaklaşa yürüttüğü James Webb Uzay Teleskobu (JWST), evrenin derinliklerinden eşsiz bir görüntü paylaştı. Sadece Ay'ın beşte biri kadar geniş bir gökyüzü alanına odaklanan teleskop, 12 milyar ışık yılı mesafedeki binlerce galaksiyi bir arada gösterdi. Bu görüntüde, ışık noktalarının çoğu yıldızlardan değil, farklı boyut ve şekillere sahip galaksilerden oluşuyor. Bu galaksiler, evrenin oluşumunun başlangıcından itibaren geçen 13,8 milyar yıl içinde geriye doğru bir bakış sunuyor.

JWST’nin topladığı veriler, evrenin yapısını inceleyen 'COSMOS-Web' adlı uluslararası bir araştırma projesi çerçevesinde elde edildi. Bu proje, galaksi kümelerinin oluşumu ve evrendeki dağılımını daha iyi anlamayı amaçlıyor. Chandra X-Işını Gözlemevi'nden alınan verilerle birleştirilen görüntüler, bu karedeki en büyük galaksi grubunun söz konusu küme olduğunu ortaya koyuyor.

Kaynak: DHA