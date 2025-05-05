Tutuklu Gençlerin Aileleri İsyan Etti: ‘Özel’e Saldıranlar Dışarda Bizimkiler İçerde'

Saraçhane eylemlerine katıldığı gerekçesiyle evlerinden ya da eylemler sırasında gözaltına alınan gençlerden onlarcasının tutukluluğu devam ediyor. Barolar ve aileler gözaltılara ve tutuklamalara ilişkin hâlâ net bir rakam veremezken, 43 gencin Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla cezaevinde olduğu belirtiliyor. Gençlerin aileleri Çağlayan Adliyesi önünde çocuklarının tahliye edilmesi talebiyle nöbet tuttu. Çocuklarına bir an önce kavuşmak isteyen aileler çarpıcı açıklamalarda bulundu.

‘ÇOCUKLARINI ÖLDÜREN SERBEST, BİZİM ÇOCUKLAR TUTUKLU’

Çocuğu tutuklu bulunan annelerden Fatma Şahin “İki çocuğunu öldüren adam dışarı çıkmış Özgür Özel’e vuruyor. Bizim çocuklarımız ne yaptı da orada yatıyor? Lütfen bana söyler misiniz” şeklinde eleştirdi.

Şahin yaptığı açıklamada “Benim hasta bir çocuğum var ve down sendromlu. Bizim çocuklarımızın hiçbir şey yapmadığını devlet ve tüm insanlarımız biliyor. Özgür Özel'e saldıran ve iki çocuğunu öldüren adam dışarıda, aramızda geziyor. Belki Özgür Özel'e yaptıklarını bir aileye veya bir gence de yapabilir. Bakın benim evimin içerisinde bir çocuğum var. Beni bekleyen çocuğum var. Ben her seferinde çocuklarıma gidip de abiniz gelecek veya gelmeyecek demekten yoruldum. Sesimizi duyun. Bakın bütün anneler burada. Hepimiz perişanız ve çok güçsüz bir haldeyiz. Lütfen, rica ediyorum artık sesimizi duyun ve buna bir son verin” dedi.

‘ANNELER GÜNÜNDE ÇOCUĞUMUZA SARILALIM’

Tutuklu annesi Candan Doğan da Anneler Gününü hatırlatarak “Anneler Günü geliyor. Biz çocuklarımıza sarılmak istiyoruz. Birileri bizim görüşümüzü kısıtlamasın. Benim çocuğum 18 yaşında. 45 dakika veriyorlar bana. Şimdi çarşamba günü biz görüşe gideceğiz. Orada 45 dakika göreceğiz çocuğumuzu. Hangi anne annenin yüreği dayanır ki. Tamam biliyorum. Sağlar, oradalar ama hayatın neler getireceğini bilemiyoruz. Ben niye 43 gün çocuğumdan ayrı kalayım ki? Benim için bir saniyesi bile önemli. O yüzden gerçekten vicdanlara sesleniyoruz. Ağlamak istemiyorum, çocuğum görsün istemiyorum ama artık tut tut tut bir yere kadar” diye konuştu.

BİR AİLEDEN İKİ TUTUKLU

Eylemler sırasında birden fazla kişinin tutuklandığı aileler de bulunuyor. Hem kardeşi hem de oğlu tutuklu olan Tülay Yıldız “Benim hem oğlum hem de kardeşim içeride. Dayı yeğen aralarında birer yaş var. Biri 19 yaşında, biri 18 yaşında. Yani şöyle bir şey düşünün; bir anne olarak açık görüşe gidiyorsunuz, anneye bir sınır koyuyorlar. Çocuğunu görebilmek için 45 dakika. Çocuklarımızı bıraksınlar artık. Biz de Anneler Günü'nü doyarak yaşayalım. Bize de böyle bir hediye versinler. Çünkü işimizi gücümüzü bıraktık artık” dedi.

Öte yandan Anne Baba Dayanışma Ağı da Çarşamba günü saat 12.00’de çocukların serbest bırakılması için Silivri’de basın açıklaması yapacaklarını duyurdu. Anneler Günnü’nden önce çocukların serbest bırakılması talep edilirken Pazar günü de bir basın açıklaması yapılacak.