Şehidin Küçük Kızından Yürek Dağlayan Sözler... 'İğne Babama Batıyor, Batmasın'

Irak'ta şehit düşen 29 yaşındaki İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen'in naaşı, memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi. Şehidin 4 yaşındaki kızı Alya'nın, kıyafetine toplu iğneyle babasının fotoğrafını takan komutana "Toplu iğne babama batıyor. Babama batmadan kenardan yapalım" demesi yürek yaktı.

Son Güncelleme:

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyon bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında yaralanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 29 yaşındaki şehit İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen'in naaşı, memleketi Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Çobanözü köyündeki baba evine götürüldü. Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi eve götürülünce annesi ile ağabeyi asker selamı verdi.

Şehit Özen için helallik alınıp dua edilmesinin arkasından Çobanözü İlkokulu bahçesinde öğle namazını müteakip İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Cenazeye katılan herkes gözyaşlarına boğuldu.

Şehidin Küçük Kızından Yürek Dağlayan Sözler... 'İğne Babama Batıyor, Batmasın' - Resim : 1

'BABAMA BATMADAN YAPALIM'

Bir kadın komutan, şehidin 4 yaşındaki kızı Alya'nın kıyafetine, babasının fotoğrafı ve "şehit çocuğu" yazan kağıdı toplu iğne ile taktı. Komutanın "Dikkat edelim iğne sana batmasın" sözleri üzerine Alya'nın "Toplu iğne babama batıyor. Babama batmadan kenardan yapalım" demesi yürekleri dağladı.

Şehidin Küçük Kızından Yürek Dağlayan Sözler... 'İğne Babama Batıyor, Batmasın' - Resim : 2

Törende eşinin tabutuna sarılan Yeşim Özen, babası Hasan ve annesi Havva Özen'in gözyaşları hüzünlendirirken, Hasan Özen törende yaptığı konuşmada "Vatan sağ olsun. Oğlum bu topraklar için can verdi. Ben senden razıyım, Allah da senden razı olsun. Herkes hakkını helal etsin" dedi.

Şehidin Küçük Kızından Yürek Dağlayan Sözler... 'İğne Babama Batıyor, Batmasın' - Resim : 3

'SİZLER BANA ŞEHİDİMİN EMANETİSİNİZ'

Anne Havva Özen oğlunun tabutuna sarılırken, ardından gelini Yeşim Özen'e sarılıp onu teselli etti. Havva Özen, "Ağlama kızım. Sizler bana şehidimin emanetisiniz. Ölene kadar yanınızdayım. Benim kanatlarım altındasınız" diyerek yürek yaktı.

Şehit Uzman Çavuş Önder Özen'in naaşı, köy mezarlığında defnedildi.

MSB Acı Haberi Duyurdu: Uzman Çavuş Önder Özen Şehit DüştüMSB Acı Haberi Duyurdu: Uzman Çavuş Önder Özen Şehit DüştüGüncel
Ünlü Oyuncu Serkan Keskin'in Acı Günü: Annesi Zeliha Keskin Son Yolculuğuna UğurlandıÜnlü Oyuncu Serkan Keskin'in Acı Günü: Annesi Zeliha Keskin Son Yolculuğuna UğurlandıMagazin

Kaynak: AA

Etiketler
Şehit Cenaze Afyonkarahisar
Son Güncelleme:
Cezası Belli Oldu, 1 Yıl Spordan Men Edildi Cezası Belli Oldu, 1 Yıl Spordan Men Edildi
Sırrı Süreyya Önder'in Adı Diyarbakır'daki Bir Caddede Yaşatılacak Sırrı Süreyya Önder'in Adı Diyarbakır'daki Bir Caddede Yaşatılacak
Bu Ayakkabıdan Sipariş Verenler Yandı! Uzmanı Uyardı Anında Kanser Yapıyor Bu Ayakkabıdan Sipariş Verenler Yandı! Uzmanı Uyardı Anında Kanser Yapıyor
Telefon ve İnternet Tarifeleri için Yeni Dönem! Artık Anında Tespit Edilebilecek Telefon ve İnternet Tarifeleri için Yeni Dönem! Artık Anında Tespit Edilebilecek
ÇOK OKUNANLAR
Borsa İstanbul’da En Çok Tercih Edilen Hisseler Açıklandı: 2 Şirket 1 Milyon Yatırımcıyı Aştı Borsa İstanbul’da En Çok Tercih Edilen Hisseler Açıklandı: 2 Şirket 1 Milyon Yatırımcıyı Aştı
Yeni Trafik Kuralları Geliyor: Araba Kullanan Herkes İçin Geçerli! Bunu Yapan Sürücü Yandı Yeni Trafik Kuralları Geliyor: Araba Kullanan Herkes İçin Geçerli! Bunu Yapan Sürücü Yandı
Fenerbahçe'ye Transferini Resmen Açıkladı, Ortalık Yıkıldı Fenerbahçe'ye Transferini Resmen Açıkladı
Türkiye'nin Ünlü Mobilya Markası Satılıyor: Dev Marka İçin Geri Sayım Başladı Türkiye'nin Ünlü Mobilya Markası Satılıyor: Dev Marka İçin Geri Sayım Başladı
Sağlık Bakanlığı Duyurdu: 81 İlde Yarın Aynı Anda Yürürlüğe Girecek! Herkesin Kaydı Değişecek Sağlık Bakanlığı Duyurdu: 81 İlde Yarın Aynı Anda Yürürlüğe Girecek! Herkesin Kaydı Değişecek