Şehidin Küçük Kızından Yürek Dağlayan Sözler... 'İğne Babama Batıyor, Batmasın'

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyon bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında yaralanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 29 yaşındaki şehit İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen'in naaşı, memleketi Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Çobanözü köyündeki baba evine götürüldü. Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi eve götürülünce annesi ile ağabeyi asker selamı verdi.

Şehit Özen için helallik alınıp dua edilmesinin arkasından Çobanözü İlkokulu bahçesinde öğle namazını müteakip İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Cenazeye katılan herkes gözyaşlarına boğuldu.

'BABAMA BATMADAN YAPALIM'

Bir kadın komutan, şehidin 4 yaşındaki kızı Alya'nın kıyafetine, babasının fotoğrafı ve "şehit çocuğu" yazan kağıdı toplu iğne ile taktı. Komutanın "Dikkat edelim iğne sana batmasın" sözleri üzerine Alya'nın "Toplu iğne babama batıyor. Babama batmadan kenardan yapalım" demesi yürekleri dağladı.

Törende eşinin tabutuna sarılan Yeşim Özen, babası Hasan ve annesi Havva Özen'in gözyaşları hüzünlendirirken, Hasan Özen törende yaptığı konuşmada "Vatan sağ olsun. Oğlum bu topraklar için can verdi. Ben senden razıyım, Allah da senden razı olsun. Herkes hakkını helal etsin" dedi.

'SİZLER BANA ŞEHİDİMİN EMANETİSİNİZ'

Anne Havva Özen oğlunun tabutuna sarılırken, ardından gelini Yeşim Özen'e sarılıp onu teselli etti. Havva Özen, "Ağlama kızım. Sizler bana şehidimin emanetisiniz. Ölene kadar yanınızdayım. Benim kanatlarım altındasınız" diyerek yürek yaktı.

Şehit Uzman Çavuş Önder Özen'in naaşı, köy mezarlığında defnedildi.

Kaynak: AA