Sırrı Süreyya Önder'in Adı Diyarbakır'daki Bir Caddede Yaşatılacak

Hayatını kaybetmesiyle milyonları hüzne boğan Sırrı Süreyya Önder'in adının Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir caddeye verileceği bildirildi.

Sırrı Süreyya Önder'in Adı Diyarbakır'daki Bir Caddede Yaşatılacak

Kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 18 günlük yaşam mücadelesini kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in adı Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bir caddeye verileceği öğrenildi.

Sırrı Süreyya Önder'in Adı Diyarbakır'daki Bir Caddede Yaşatılacak - Resim : 1

Çınar Belediyesi Mayıs ayı Meclis Toplantısı'nda, 3 Mayıs'ta İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in adının Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Derman Caddesi'ne verilmesi için önerge sunuldu.

Önerge oy birliği ile kabul edildi. Resmi sürecin tamamlanmasının ardından caddeye yeni tabela asılarak isim değişikliği yapılacak.

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Kaynak: DHA

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