Termometreler 30 Dereceyi Aşacak! 'Haftanın En Sıcak Günü Olacak' Dedi, Tarih Verdi

Meteoroloji uzmanlarından sıcaklık uyarısı geldi. Çarşamba gününün haftanın en sıcak günü olması bekleniyor. Marmara ve Ege’de termometreler 31 dereceye kadar çıkacak Doğu bölgelerinde ise ani sağanaklar su baskınlarına karşı vatandaşlara uyarı yapıldı.

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Termometreler 30 Dereceyi Aşacak! 'Haftanın En Sıcak Günü Olacak' Dedi, Tarih Verdi

Türkiye’nin batı bölgelerinde bahar mevsimi yerini adeta yaz havasına bırakıyor. İstanbul’da güneşli bir gün yaşanırken, termometreler 23 dereceyi gördü. Peki bu sıcaklıklar ne kadar sürecek?

Termometreler 30 Dereceyi Aşacak! 'Haftanın En Sıcak Günü Olacak' Dedi, Tarih Verdi - Resim : 1

ÇARŞAMBA ZİRVE YAPACAK

NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan’ın verdiği bilgilere göre, sıcaklıklar batı ve iç kesimlerde önümüzdeki günlerde 2-3 derece daha artacak. Çalışkan, haftanın en sıcak gününün Çarşamba günü olacağını söyledi.

Çarşamba günü Marmara ve Ege bölgesindeki birçok kentte hava sıcaklıklarının 29-31 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Karadeniz kıyılarında ise 24-25 derece; Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da ise 30 derecelere kadar çıkacağı öngörülüyor. Kocaeli, Bursa, Balıkesir ve Edirne gibi şehirlerde sıcaklıklar 30 dereceyi aşacak.

Termometreler 30 Dereceyi Aşacak! 'Haftanın En Sıcak Günü Olacak' Dedi, Tarih Verdi - Resim : 2

LODOSA DİKKAT

Çalışkan, Çarşamba günü Marmara ve İç Anadolu’da lodosun daha kuvvetli eseceğini belirterek, bu durumun halsizlik ve yorgunluk hissi yaratabileceğine dikkat çekti. Aynı zamanda ani sağanak yağışlar konusunda da uyardı.

İÇ KESİMLERDE SAĞANAK BEKLENİYOR

Erzurum, Kars, Bingöl, Muş, Diyarbakır ve Hakkâri’de bugün sağanak yağışların etkili olacağını belirten Çalışkan, dere yataklarına yakın alanlarda yaşayanları su baskınlarına karşı da uyarılarda bulundu.

Anadolu genelinde yağışların mayıs boyunca aralıklarla devam edeceğini söyleyen Çalışkan, özellikle Çarşamba ve Perşembe günleri Ankara, Bolu, Kastamonu, Samsun ve Çankırı çevresinde sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

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Kaynak: NTV

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