Seyir Halindeki Otomobil Alev Topuna Döndü

Edinilen bilgilere göre, Metin Ç. yönetimindeki 34 DBG 891 plakalı otomobil, Kurtköy Köyü yakınlarından geçtiği sırada motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü durumu fark ederek aracı emniyet şeridine çekip dışarı çıktı. Kısa sürede araç alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ancak araç kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İHA