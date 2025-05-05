Şişli’deki Kadın Cinayetine Tanık Oldu! Oyuncu Nur Sürer Dehşet Anlarını Anlattı

Şişli'de Bahar Aksu'nun eski eşi ve beraberindekiler tarafından öldürüldüğü anlara tanık olan oyuncu Nur Sürer, korkunç cinayeti anlattı. "Bir kadın daha hayattan koparıldı" diyen Sürer, "Ön tarafa baktığımda kadını gördüm. Çığlık seslerini benim komşum duymuş. Arkasından ateş etmişler sonra yere düşünce 2 el kafasına silahla ateş etmiş" ifadelerini kullandı.

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İstanbul'un Şişli'de ilçesinde 34 yaşındaki Bahar Aksu eski eşi Rüstem Elibol ve beraberindeki kişiler tarafından sokak ortasında kaçırılmak istenmiş, ardından silahla vurularak katledildi.

Aksu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Aksu'yu vurarak öldüren eski eşi ve yanındaki faillerin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Zanlılar, Silivri'de şehir çıkışlarında kontrol yapan polis ekiplerince yakalamıştı.

Şişli’deki Kadın Cinayetine Tanık Oldu! Oyuncu Nur Sürer Dehşet Anlarını Anlattı - Resim : 1

'KADIN ÖLDÜRMEK ÇOK KOLAYLAŞTI'

Olaya tanık olan Oyuncu Nur Sürer, korkunç cinayeti "Sanatçılar olarak bununla yıllardır mücadele ediyoruz. Böyle bir şeye ilk defa tanık olduk. Biz bunları duyarız, eleştiririz ve toplantılara katılırız. Sabah saatlerinde 4 el bir ardından 2 el daha silah sesi duydum. Arka tarafa baktığımda bir şey yoktu. Ön tarafa baktığımda kadını gördüm. Çığlık seslerini benim komşum duymuş. ‘Yardım edin’ diye kadın çığlık atmış, sonra arabaya bindirmişler. Ancak ellerinden kurtulmuş, demek ki kuvvetli bir kadındı. Arkasından ateş etmişler sonra yere düşünce 2 el kafasına silahla ateş etmiş. Belediye geldi oraları yıkadı gitti. Bir kadın daha hayattan koparıldı. Çocukları var mı, bilmiyoruz. Gerçekten çok üzgünüm. İdama karşı biriyim, idam olan ülkelerden nefret ediyorum ama bu insanların ömür boyu cezaevinde kalmaları gerekiyor. Kadın öldürmek çok kolaylaştı. Günde 2 tane kadın öldürülüyor ve ben de böyle bir şeye tanık olduğum için çok üzgünüm" sözleriyle anlattı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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