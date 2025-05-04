Sırrı Süreyya Önder'in Kardeşi, Ağabeyinin Siyasete Girme Sebebini Açıkladı

Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrasında acilen ameliyata alınan, 18 gün yoğun bakımda tedavi gören TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Önder’in ölümü sanat ve siyaset dünyasında derin üzüntü oluştururken, Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde bir anma töreni düzenlendi. Önder’in sanatçı dostlarının ve kızının gözyaşlarına boğulduğu törende konuşan kardeşi Ali Önder, herkesi duygulandırdı.

'YAŞANILABİLİR BİR ÜLKE BIRAKMAK'

Ali Önder, ağabeyinin terör ortamının son bulmasına yardım için siyasete atıldığını söyledi. Önder konuşmasında şunları söyledi: Hiçbir malım mülküm yok. Ceren'e yaşanılabilir bir ülke bırakmak istiyorum. Siyasete giriş gerekçesi bu oldu. Kendisi burada olsaydı 'sevene de sövene de selam olsun' derdi.

KIZI, GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU

Törende ilk konuşmayı yapan Sırrı Süreyya Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir ise babasına yazdığı mektubu gözyaşlarında içinde okumuştu. Ceren Önder Kaya, şunları söylemişti: Baba hayatın bütün rengi gitti, benim bildiğim hayat bitti. Yeni bir hayat başlıyor. Ürkütücü bilinmezlikle dolu. Kendimi bildim bileli seni kaybetmek korktum. Bir tür barış mıydı bilmiyorum, hastane koridorlarındaki bayraksız kalabalıkta bir şeyler gördüm ben. Gözün arkada kalmasın.

Kaynak: Haber Merkezi