MSB Acı Haberi Duyurdu: Uzman Çavuş Önder Özen Şehit Düştü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Hakurk Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyeti sırasında bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 3 Mayıs'ta operasyon bölgesinde görev yapan Uzman Çavuş Önder Özen, mayın ya da el yapımı patlayıcıya (EYP) basması sonucu ağır yaralandı.

Hemen müdahale edilen Özen, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Kaynak: DHA