MSB Acı Haberi Duyurdu: Uzman Çavuş Önder Özen Şehit Düştü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyon bölgesinde Uzman Çavuş Önder Özen'in şehit olduğunu duyurdu.

MSB Acı Haberi Duyurdu: Uzman Çavuş Önder Özen Şehit Düştü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Hakurk Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyeti sırasında bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

MSB Acı Haberi Duyurdu: Uzman Çavuş Önder Özen Şehit Düştü - Resim : 1

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 3 Mayıs'ta operasyon bölgesinde görev yapan Uzman Çavuş Önder Özen, mayın ya da el yapımı patlayıcıya (EYP) basması sonucu ağır yaralandı.

Hemen müdahale edilen Özen, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

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Kaynak: DHA

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