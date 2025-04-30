Şehit Astsubay Gaziantep'te Son Yolculuğuna Uğurlandı

Nevşehir’de eğitim sırasında geçirdiği kazada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun, memleketi Gaziantep'te gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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Şehit Astsubay Gaziantep'te Son Yolculuğuna Uğurlandı

Nevşehir’de eğitim sırasında geçirdiği kazada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun (48), memleketi Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Hacı Firdevs Konukoğlu Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine askeri ve mülki erkanın yanı sıra şehidin ailesi ve yakınları katıldı. Tören sırasında şehidin oğlu Hüseyin Efe, babasının Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanarak gözyaşı döktü.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Hüseyin Uzun’un naaşı, Oğuzeli ilçe mezarlığında toprağa verildi. Şehit Uzun’un evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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