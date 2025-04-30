Kırıkkale'de 4 Firari Hükümlü Jandarmadan Kaçamadı

Kırıkkale'de suçlulara göz açtırmayan jandarma ekipleri, adaletten kaçanlara bir bir ulaşıyor. İl genelinde düzenlenen operasyonlarda, haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten yaralama ve alkollü araç kullanma suçlarından hakkında 4 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.Ç. (37)'yi, Ahılı köyünde düzenlediği baskınla yakaladı.

Delice ilçesinde yapılan denetimlerde, taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma suçundan 3 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası alan S.Ç. (68) isimli şahıs gözaltına alındı.

Hacılar beldesinde gerçekleştirilen operasyonda ise, vergi usul kanununa muhalefet nedeniyle 3 yıl 7 ay 22 gün cezası bulunan G.A. (42) saklandığı adreste yakalandı.

Son olarak Keskin ilçesinde yapılan çalışmalarda, kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmek ve yaymak suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan B.A. (45) da ekiplerce kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan 4 firari, jandarmadaki işlemlerin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, "Suçlular için artık hiçbir yer güvenli değil" mesajıyla operasyonların aralıksız süreceğini duyurdu.

Kaynak: İHA