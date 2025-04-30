Kırıkkale'de 4 Firari Hükümlü Jandarmadan Kaçamadı

Kırıkkale'de farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari, jandarma ekiplerinin köy köy, sokak sokak yürüttüğü titiz operasyonlarla yakalandı. Yıllarca saklanan hükümlüler, cezaevine gönderildi.

Son Güncelleme:
Kırıkkale'de 4 Firari Hükümlü Jandarmadan Kaçamadı

Kırıkkale'de suçlulara göz açtırmayan jandarma ekipleri, adaletten kaçanlara bir bir ulaşıyor. İl genelinde düzenlenen operasyonlarda, haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten yaralama ve alkollü araç kullanma suçlarından hakkında 4 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.Ç. (37)'yi, Ahılı köyünde düzenlediği baskınla yakaladı.

Delice ilçesinde yapılan denetimlerde, taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma suçundan 3 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası alan S.Ç. (68) isimli şahıs gözaltına alındı.

Kırıkkale'de 4 Firari Hükümlü Jandarmadan Kaçamadı - Resim : 1

Hacılar beldesinde gerçekleştirilen operasyonda ise, vergi usul kanununa muhalefet nedeniyle 3 yıl 7 ay 22 gün cezası bulunan G.A. (42) saklandığı adreste yakalandı.

Son olarak Keskin ilçesinde yapılan çalışmalarda, kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmek ve yaymak suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan B.A. (45) da ekiplerce kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan 4 firari, jandarmadaki işlemlerin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, "Suçlular için artık hiçbir yer güvenli değil" mesajıyla operasyonların aralıksız süreceğini duyurdu.

Bilecik'te Operasyon: 7 Bin 39 Hap ve Uyuşturucu Madde Ele GeçirildiBilecik'te Operasyon: 7 Bin 39 Hap ve Uyuşturucu Madde Ele GeçirildiGüncel

5 Yıllık Kaçış Son Buldu: 33 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı5 Yıllık Kaçış Son Buldu: 33 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs YakalandıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Operasyon firar Cezaevi Kırıkkale
Son Güncelleme:
5 Yıllık Kaçış Son Buldu: 33 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı 5 Yıllık Kaçış Son Buldu: 33 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
Melen Çayı'nda Rafting Keyfi: Sezon Yoğun Başladı Melen Çayı'nda Rafting Keyfi: Sezon Yoğun Başladı
Kumru Yuva Yapınca İnşaata Ara Verdiler Kumru Yuva Yapınca İnşaata Ara Verdiler
Elazığ'da Feci Kaza: Otomobil Şarampole Devrildi Elazığ'da Feci Kaza: Otomobil Şarampole Devrildi
ÇOK OKUNANLAR
SGK Harekete Geçti: SSK, Bağkur Fark Etmiyor! 81 İlde Emekliye Çifte Zam SGK Harekete Geçti: SSK, Bağkur Fark Etmiyor! 81 İlde Emekliye Çifte Zam
TOKİ'den 2+1 ve 3+1 Hazır Daire Fırsatı! Son Tarih Verildi, Başvuran Tapuyu Alacak TOKİ'den 2+1 ve 3+1 Hazır Daire Fırsatı! Son Tarih Verildi, Başvuran Tapuyu Alacak
Ehliyet Yenilemek İçin Son Tarih Yaklaşıyor: 15 TL Yerine 4 bin 423 Lira Ödemeyin! Ehliyet Yenilemek İçin Son Tarih Yaklaşıyor
Yeni Evlenecek Çiftlere Destek Kampanyası Netleşti: Hangi Markanın Ne Kadar İndirim Yapacağı Belli Oldu Yeni Evlenecek Çiftlere Destek Kampanyası Netleşti: Hangi Marka Ne Kadar İndirim Yapacak?
Geçen Hafta Borsada En Fazla Hisse Geri Alımı Yapan 10 Şirket Belli Oldu Geçen Hafta Borsada En Fazla Hisse Geri Alımı Yapan 10 Şirket Belli Oldu