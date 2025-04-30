Kırıkkale'de 4 Firari Hükümlü Jandarmadan Kaçamadı
Kırıkkale'de farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari, jandarma ekiplerinin köy köy, sokak sokak yürüttüğü titiz operasyonlarla yakalandı. Yıllarca saklanan hükümlüler, cezaevine gönderildi.
Kırıkkale'de suçlulara göz açtırmayan jandarma ekipleri, adaletten kaçanlara bir bir ulaşıyor. İl genelinde düzenlenen operasyonlarda, haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten yaralama ve alkollü araç kullanma suçlarından hakkında 4 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.Ç. (37)'yi, Ahılı köyünde düzenlediği baskınla yakaladı.
Delice ilçesinde yapılan denetimlerde, taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma suçundan 3 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası alan S.Ç. (68) isimli şahıs gözaltına alındı.
Hacılar beldesinde gerçekleştirilen operasyonda ise, vergi usul kanununa muhalefet nedeniyle 3 yıl 7 ay 22 gün cezası bulunan G.A. (42) saklandığı adreste yakalandı.
Son olarak Keskin ilçesinde yapılan çalışmalarda, kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmek ve yaymak suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan B.A. (45) da ekiplerce kıskıvrak yakalandı.
Yakalanan 4 firari, jandarmadaki işlemlerin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, "Suçlular için artık hiçbir yer güvenli değil" mesajıyla operasyonların aralıksız süreceğini duyurdu.
Kaynak: İHA