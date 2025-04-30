Elazığ'da Feci Kaza: Otomobil Şarampole Devrildi

Elazığ'ın Maden ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, şarampole devrilerek yan yattı. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Elazığ'da Feci Kaza: Otomobil Şarampole Devrildi

Elazığ'ın Maden ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil şarampole devrilerek yan yattı. Kazada araçtaki 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Kartaldere köyü mevkiinde sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak yoldan savruldu ve şarampole devrildi. Araç yan yatarak durabilirken, kazada bulunan bir kişi çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Elazığ'da Feci Kaza: Otomobil Şarampole Devrildi - Resim : 1

Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili detaylı inceleme başlatırken, yol güvenliği de kısa sürede sağlandı. Kazanın nedeni yapılacak teknik inceleme sonrası netlik kazanacak.

Kazanın ardından bölge halkı, özellikle virajlı ve dar yolların sürücüler açısından tehlike oluşturduğuna dikkat çekerek yetkililere önlem çağrısında bulundu.

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Kaynak: İHA

Etiketler
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