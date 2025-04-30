Aksaray’da Motosiklet Kazası: Sürücü Yara Almadan Kurtuldu

Aksaray Cumhuriyet Bulvarı’nda motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Motosiklet sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Aksaray’da Motosiklet Kazası: Sürücü Yara Almadan Kurtuldu

Aksaray’ın Cumhuriyet Bulvarı Sanayi kavşağında meydana gelen trafik kazası, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinden eski sanayi istikametine seyreden M.M.A. (19) yönetimindeki 68 AEY 294 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen Ö.Y.’nin (33) kullandığı 68 ADJ 596 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, motosiklet sürücüsünü tedbir amaçlı ayakta kontrolden geçirirken, sürücünün yara almadan kazayı atlattığı belirlendi. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

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Kaynak: İHA

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