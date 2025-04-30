Devlet Hastanesinde Skandal... Yoğun Bakımdaki 9 Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismar!

İstanbul’daki Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde, ağır zihinsel ve bedensel engelli 9 yaşındaki bir çocuğa yönelik cinsel istismar şüphesi gündeme bomba gibi düştü. Zatürre teşhisiyle 19 Mart’ta çocuk cerrahisi servisine yatırılan küçük çocuk, tedaviye yanıt vermeyince 30 Mart’ta solunum cihazına bağlandı. 7 Nisan’da yapılan rutin muayenede, bir doktorun fark ettiği istismar bulguları üzerine skandal ortaya çıktı.

26 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Sözcü TV'den Hazar Dost'un haberine göre, savcılık, hastanenin yoğun bakım ünitesine giriş-çıkış yapan 26 kişi hakkında hem adli hem idari soruşturma başlattı. Kamera kayıtlarını incelemeye alan ekipler, şüpheliler arasında temizlik görevlileri, sağlık personeli ve doktorların bulunduğunu belirledi. Soruşturma, olayın detaylarını aydınlatmak için titizlikle sürdürülüyor.

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, olayın tüm ayrıntılarıyla Sağlık Bakanlığı’na bildirildiği belirtildi. Üst düzey bir yetkili, “Yüksek ihtimalle hastanemizde bir istismar vakası yaşandı. Ancak kesin sonuç, adli tıp raporunun tamamlanmasıyla belli olacak” ifadelerine yer verdi. Olay, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, hastane yönetiminin ve yetkililerin alacağı önlemler merak konusu oldu.

Kaynak: Sözcü